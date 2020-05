A Monforte /CN) il Vitello tonnato ha il sapore della solidarietà

In questo periodo difficile e complicato sbocciano numerose iniziative di solidarietà che coinvolgono anche il settore della ristorazione. Anche l’Osteria La Salita di Monforte (CN) ha deciso di partecipare promuovendo “IL TONNATO DELLA SOLIDARIETA’”.

Si tratta di una raccolta fondi per la Fondazione Nuovo Ospedale Alba Bra e per partecipare si può acquistare ora il famoso vitello tonnato dell'osteria a 10,00 €. alla porzione. Si potrà andare a gustarlo quando l’emergenza sarà passata, presentando il buono personalizzato che si riceverà al momento dell’acquisto. L’importo incassato per la vendita di ogni porzione del “vitello tonnato” verrà devoluto alla Fondazione Nuovo Ospedale Alba Bra (al netto di iva).

Per partecipare puoi chiamare al n. 0173 787196 o inviare una mail a info@lasalita.it con oggetto “TONNATO DELLA SOLIDARIETA'” e riceverai tutte le informazioni necessarie.

"Saremo felici di offrire il nostro miglior “TONNATO DELLA SOLIDARIETA'” - spiega lo chef Marco Saffirio - appena potremmo riaprire o quando sarà comodo venire a trovarci, Noi aspetteremo i clienti anche per ringraziarli di aver fatto un piccolo gesto di solidarietà"

E' possibile pagare e versare il contribuito o tramite SATISPAY: Osteria La Salita nella sezione “Negozi” oppure IBAN: IT02 F084 3946 8500 0027 0100 793 indicando nella causale TONNATO DELLA SOLIDARIETA’ -Il nome e numero di porzioni.

L'Osteria La Salita si trova a Monforte d’Alba in via Marconi 2/a, tel. 0173 787196 - www.lasalita.it - info@lasalita.it