La federazione internazionale riscrive il calendario del ciclismo: la Milano-Sanremo l'8 di agosto in piena estate?

Al momento si tratta ancora solo di un’ipotesi ma l’Uci, la federazione internazionale delle due ruote a pedali, ha rivisitato il calendario del 2020, a seguito degli annullamenti delle gare a causa dell’emergenza Covid-19.

E, in merito, c’è anche una data per la Milano-Sanremo, la ‘Classicissima di Primavera’ annullata a marzo e che potrebbe diventare ‘d’estate’, con la disputa l’8 agosto. Al momento si tratta di ipotesi, anche perché bisognerà vedere se e quando verranno proposti dei protocolli per poter correre e, per gli spettatori, per poter seguire le gare.

Già fissato, se si potrà disputare, anche il Tour de France che partirà da Nizza, che potrebbe svolgersi tra il 29 agosto ed il 20 settembre mentre il Giro d’Italia si potrebbe correre dal 3 al 25 ottobre. Per quanto riguarda la Milano-Sanremo, verrebbe proposta in una possibile ‘torrida estate’, con scenari diversi e che rilancerebbe anche il turismo, sempre che questo sia concesso secondo le future disposizioni ministeriali.