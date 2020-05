Ventimiglia: martedì prossimo, probabili discontinuità del servizio idrico per intervento straordinario a Porra

La società AIGA comunica che nella giornata di martedì prossimo, a causa di un intervento straordinario sui cavi elettrici della centrale di pompaggio di Porra, la distribuzione dell’acqua potabile in tutta la città potrà avere delle discontinuità di servizio con riduzione della potenza di erogazione, in particolare ai piani più alti. L’intervento inizierà nel primo pomeriggio e proseguirà sino alla sera (orario non definibile). “Si tratta di un intervento obbligatorio e necessario per migliorare il servizio pubblico” spiegano dall'AIGA.