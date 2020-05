Sanremo: sabato sera 'in discoteca' ma dal terrazzo, musica e anche l'Inno di Mameli tra via Galilei e via Agosti (Foto e Video)

Quello di ieri è stato probabilmente l’ultimo vero sabato sera di ‘lock down’, anche se le Istituzioni continuano a sottolineare che, per almeno due settimane non si tornerà assolutamente alla normalità. Quella fatta di serate al ristorante, aperitivi e discoteca. Ma, ieri sera, vista l’assenza di musica da condividere ‘live’, qualcuno ha intrattenuto una parte della vallata di Sanremo che si trova tra via Galileo Galilei e via Pietro Agosti, con musica e qualche parola di conforto.

Una perfetta organizzazione, almeno da quanto si è potuto capire. Da un terrazzo, musica a tutto volume, luci e divertimento. Da quelli vicini ancora tante luci ed anche qualcuno con un laser, per garantire l’effetto discoteca. Qualche minuto di svago un po’ per tutti, particolarmente apprezzato dai residenti della zona.

Non è mancata la musica del momento, regolarmente ballata sui terrazzi con la ‘torcia’ del telefonino accesa per far sentire la propria presenza. Ma anche alcune canzoni che hanno voluto ringraziare gli eroi della sanità e le forze dell’ordine oltre a quella dei Vigili del Fuoco. Impossibile non suonare anche l’Inno di Mameli, che ha fatto emozionare un po’ tutti.

Poi tutti nuovamente in casa, dobbiamo farlo. Per noi stessi per poter tornare al più presto alla vera normalità, quella fatta di cose che fino a due mesi fa ci sembravano la quotidianità e che oggi sembrano lontane. Dobbiamo resistere ancora un po’ e ben vengano momenti come quello di ieri sera, per trascorrere qualche minuto lontano dai cattivi pensieri che ci attanagliano da tanto, troppo tempo.