Sanremo: la banda larga in molte zone è ancora un’utopia, dopo il nostro articolo l’assessore regionale Berrino scrive a TIM, Vodafone e Open Fiber

Il nostro articolo sul ‘digital divide’ nelle zone meno centrali di Sanremo ha scatenato molte reazioni, tra chi si sente tagliato fuori dalla rete a banda larga e chi si sta prodigando per fare in modo che la situazione migliori al più presto. Si sa che non è semplice smuovere le grandi compagnie telefoniche, ma dopo la segnalazione al nostro giornale da parte del consigliere comunale Umberto Bellini, anche l'assessore regionale Gianni Berrino si sta muovendo in tal senso.

Nelle ultime ore l'assessore ha scritto a TIM, Vodafone e Open Fiber per chiedere un rapido intervento nella zona di Sanremo. Si legge nel documento, con riferimento al nostro articolo del 22 aprile: “Superfluo sottolineare come tali disagi si rivelino particolarmente gravi in questo periodo di emergenza in cui vi è la necessità per molti di lavorare in smart working o, per gli studenti, di seguire lezioni in remoto. Sollecito pertanto cortesemente codeste Società ad intervenire in merito al fine di soddisfare, come peraltro previsto dal citato art. 82 del decreto ‘Cura Italia’, quella che appare senz’altro una ragionevole richiesta di miglioramento della capacità di rete e della qualità del servizio offerto agli utenti di quei quartieri di Sanremo, così penalizzati, provvedendo ad inserire anche tali zone nei loro programmi infrastrutturali”.

Ora si spera che nei prossimi giorni possa arrivare una risposta dai player del settore. Sappiamo che molte grandi aziende si muovono seguendo piani studiati negli anni per coprire le zone maggiormente redditizie sul piano dei contratti. Ma la contingenza contemporanea potrebbe spingere anche a una rivisitazione dei piani per aiutare chi rischia di rimanere isolato.