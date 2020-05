Sanremo: acqua potabile in strada Borgo, un nostro lettore "Ma non è un bene di prima necessità?"

Un nostro lettore, Gianluca G., ci scrive nuovamente per il problema dell'acqua in strada Borgo a Sanremo:

“Sto ristrutturando un casa e possiedo una vasca che viene alimentata da poca acqua. Facendo tutto nuovo ed essendo abbastanza vicino al centro della città ho deciso di avere l'acqua come tutti alimentato direttamente dall'acquedotto. Scrivo perché ho letto un vostro articolo sulla banda larga, che in alcuni posti di Sanremo é un utopia, e quindi ho visto il nome di un politico residente a Sanremo che si è attivato con i gestori per avere risposte. Ma mi pongo la domanda: l'acqua non é un bene di prima necessità? All'articolo pubblicato sul mio problema non mi ha risposto nessuno è passato tutto in sordina. E vorrei sapere se le spese per portare l'acqua fino a casa sono a carico del cliente o se il gestore del servizio é tenuto ad arrivare almeno in prossimità dell'indirizzo di casa”.