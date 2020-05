Il Presidente della Regione conferma i buoni numeri ma mette in guardia "E' da domani che dovremo fare molta attenzione" (Video)

“I numeri ci confermano che il contagio sta calando nella nostra regione ed è questo l’aspetto positivo di questi ultimi giorni. E ci confortano a dimostrazione che siamo usciti dalla fase acuta della pandemia”.

E’ intervenuto in questo modo il Presidente della Regione, Giovanni Toti, nel classico appuntamento serale, mettendo un pizzico di polemica: “I ricoverati nei nostri ospedali stanno calando, diminuiscono i letti occupati in terapia intensiva e ormai due terzi degli oltre 200 posti (il numero più alto d’Italia in rapporto agli abitanti) sono liberi e resteranno pronti a fronteggiare ogni nuova evenienza. Spero che finisca il gioco cinico di chi vorrebbe spaventare i cittadini giocando al ‘tanto peggio, tanto meglio’ pur di andare contro Toti, facendo in realtà danno a tutti pur di conquistarsi un po’ di visibilità o per paura della responsabilità”.

Ha poi parlato della vita in Liguria da domani: “Ci avviamo alla ‘Fase 2’ e la stagione dei divieti lascerà il passo alla stagione delle regole e della responsabilità. In questi mesi i liguri hanno dimostrato tenacia, coraggio, disciplina nel loro isolamento. Con la stessa attenzione sono certo che sapranno uscire dalle loro case e comportarsi correttamente per continuare la nostra battaglia contro il virus”.

Nell’Ordinanza è stata aggiunta una norma che consentirà di spostamento tra comuni vicini anche se di diverse province. Prevista anche la possibilità di una serie di attività sportive, in modalità individuale sia a terra che in mare mentre sono consentite anche in Liguria le sessioni di allenamento dei professionisti, ma a livello individuale. Sarà possibile correre in zone diverse da quelle vicino a casa ed effettuare lavori nelle seconde case o sui camper, ma a livello individuale e dovranno essere effettuati in giornata. Tra le novità più attese vi era quella di poter capire se sarà nuovamente possibile spostarsi tra Comuni per andare a fare la spesa. Con questo nuovo atto la Regione riconosce questa possibilità, così come quella di poter raggiungere bar o ristoranti di altre cittadine per ritirare il cibo da asporto. Il tutto ovviamente seguendo le norme di comportamento negli spostamenti

Nell’ordinanza viene confermato l’uso obbligatorio delle mascherine sui mezzi e uffici pubblici e nei luoghi chiusi, anche se i sindaci (con le proprie ordinanze) potranno adeguare l’ordinanza regionale ed il Dpcm nazionale, con altre ulteriormente restrittive.

Toti ha terminato con le raccomandazioni per domani: “Ci apprestiamo, da domani, a vivere la ‘Fase 2’, ma non dobbiamo approfittare delle regole di libertà che vengono reintrodotte, perché sarebbe deleterio per tutti noi. Raccomando l’utilizzo delle mascherine e la massima attenzione a tutti. Da domani il Decreto del Governo e l’ordinanza regionale consentiranno a molti di avere qualche libertà in più, di tornare al lavoro, di fare un po’ di sport. Ma ci saranno anche nuove regole di distanza, sull’uso delle mascherine, di comportamento che dovremo rispettare rigorosamente. L’Italia deve ripartire e i cittadini non possono vivere di sussidi, che per altro non arrivano, come qualcuno vorrebbe, trasformando il reddito di cittadinanza, già fallito, in un’elemosina Covid. I liguri, con orgoglio, vogliono vivere del loro lavoro. In sicurezza”.

(Sotto l'ordinanza scaricabile)