Domani le 'prove di ripresa' anche nella nostra provincia: troppa gente senza mascherina ma i sanremesi si comportano bene (Foto)

Domani scattano le prove di ‘ripartenza’ anche nella nostra provincia. Come anticipato questa mattina nel nostro articolo sulle ‘Faq’ del Governo, da domani anche se lentamente si vedrà un graduale riavvio del lavoro e dei movimenti in strada.

A dire la verità già in questo fine settimana abbiamo notato la voglia di uscire di casa ma, in alcune situazioni dobbiamo purtroppo condannare il comportamento di molte persone. Lo abbiamo già fatto ad inizio settimana quando, la riapertura della pista ciclabile ha portato fiumi di persone in passeggiata o in bicicletta e, a meno di molti (forse troppi) ‘congiunti’ presenti, non ci è sembrato che il distanziamento sociale sia stato rispettato.

Tra ieri e oggi, però, se si eccettua qualche ‘avvicinamento’ di troppo fuori e dentro i supermercati, i sanremesi non si stanno comportando poi tanto male. Sia ieri che oggi abbiamo fatto un giro dei luoghi più ‘battuti’ per poter tornare un po’ alla vita ed abbiamo notato una buona risposta alle regole. Forse in troppi non portano la mascherina, ma le distanze sociali vengono abbastanza rispettate, Ieri ed oggi non c’era nessuno in spiaggia, nonostante il sole invogli davvero.

Il problema supermercati: proprio ieri abbiamo assistito ad una reprimenda ‘sonora’ da parte di un addetto del Conad Borgo, visto che di fronte all’esercizio la gente creava assembramento, incurante delle regole. Ed ora, ovviamente, il timore è quello del ritorno ai contagi, del ritorno a due mesi fa che sarebbe catastrofico per il futuro del nostro paese e del mondo intero. Come, tra l’altro, più volte detto dai medici che si occupano del fenomeno Coronavirus. Sempre in tema di spesa, invece, ieri abbiamo visto l'ottimo rispetto delle regole al Mercato Annonario e di fronte a diversi negozi aperti in centro. Stessa situazione di fronte ad alcuni bar che propongono il servizio di 'take away'.

Per commentare la situazione di queste ultime ore abbiamo preso in prestito il post di un sanremese che, ieri sera alle 21 è rientrato da una breve passeggiata sulla pista ciclopedonale di Sanremo. Un post che condividiamo in pieno per aver notato ieri situazioni identiche anche nel corso della giornata.

“Io non sono un ‘delatore’ – scrive il cittadino matuziano sul suo profilo - né pratico alcuna forma di ‘servitù volontaria’. Sono seriamente attento ai rischi che corre lo stato di diritto nella presente emergenza. Mi limito a riportare alcuni fatti osservati nell'arco di una trentina di minuti qui in Liguria, dove il ‘Toti pensiero’ ha voluto anticipare i tempi del primo ‘sblocco’. Ho dunque notato quanto segue:

- tre giovani, sui 18 anni, seduti sulla balaustra della passeggiata sud-est, davanti ai giochi dei bambini. A fumare e chiacchierare come si fa a quell'età, senza rispettare alcuna distanziamento etc.;

- ragazza sui sedici anni che cammina dietro di me, mi supera e vede altre 4 ragazze procedere, in direzione opposta, verso di lei. Si fermano sorprese. Agnizione festosa, grida, braccia al collo e baci;

- branco di almeno 5-6 giovani, che procede tipo falange macedone, senza mascherine o con mascherine abbassate”.

“Non commento – termina il sanremese da cui abbiamo preso in prestito parole che condividiamo – ma faccio solo notare che le remore ad ‘allentare’ il blocco non sono superabili con osservazioni, tanto ovvie quanto fuori fuoco, del tipo: ‘ma che problema c'è a fare moto, è più pericoloso fare la spesa’, e via castroneggiando su questa falsariga. Quelle remore dipendono dal fatto che poi succedono cose come queste qui sopra elencate. In nome del moto e delle passeggiate, certo”.

La situazione è questa: già in settimana abbiamo a tratti notato cose che non vanno per colpa ‘nostra’, ovvero di chi dovrebbe semplicemente rispettare poche regole per evitare nuovi contagi e tornare indietro di due mesi. Troppe persone senza mascherina: vogliamo ricordare che il dispositivo sul proprio volto non protegge se stessi ma gli altri, quindi se qualcuno ve lo fa notare non arrabbiatevi perché siete voi in torto.

Andare al mare è consentito in alcuni comuni della nostra provincia, ma le regole sono chiare: non bisogna fare assembramento. Fare moto, passeggiare e andare in bici è consentito: ma non serve fare la Liegi-Bastogne-Liegi o la Milano-Sanremo! Senza dimenticare che abbiamo notato, come capitava anche prima, molti ciclisti fianco a fianco.

Per concludere: serve davvero poco. Buon senso e voglia di rispettare le regole, non solo per se stessi ma per gli altri. Ma c’è troppa gente che non sta capendo. Speriamo bene.