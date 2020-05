Sanremo: in alcune zone del Comune, non solo mancanza di banda larga ma anche di gas metano

"Buongiorno a tutte e tutti, e buona Domenica,

in riferimento al vostro articolo sulla mancanza della copertura di banda larga in diverse zone comunali, mi permetto innanzitutto di segnalare che anche la via in cui vivo e risiedo io, strada Borgo Opaco, il tratto che resta nella zona di san Bartolomeo, dal ristorante 'I sapori delle due isole', non è neanche coperto dalla rete ADSL, altroché fibra o Internet Veloce.

Mi permetto oltretutto di segnalare il fatto che alcune zone del nostro comune (strada Borgo Opaco sempre compresa) non sono neanche coperte dalle tubature del gas metano.

In questo modo, noi abitanti di quella zona dobbiamo rifornirci da aziende che vendono GPL, che ha un costo di circa 8 (otto) volte quello del gas metano della rete comunale (quattro euro al metro cubo, contro i circa 0,60 euro a metro cubo del gas metano).

Cosa si può fare per le zone come le nostre, onde evitare di avere bollette esorbitanti e case al freddo? Come si può richiedere la ‘metanizzazione’ di una via?

Io, personalmente, questo inverno ho dovuto scegliere tra una bolletta del gas bimestrale superiore ai 500 € o il mettermi un paio di coperte in più sul letto e ‘arrangiarmi’ con una piccola stufetta elettrica.

Grazie per l'attenzione, Federico".