Pigna: alla RSA Lodovico Isnardi problemi per la connessione sia fissa che mobile, l'appello di un lettore al Governatore Toti

"Buongiorno. Ho letto con attenzione l’articolo in cui il presidente Toti parla di migliorare e agevolare le comunicazioni tra gli ospiti delle RSA e i loro familiari. Tutto positivo, indubbiamente sarebbe stato meglio destinare risorse per accontentare tutti, non solo a chi ha partecipato al bando. Ma in particolare mi preme portare a conoscenza della Regione Liguria una situazione altrettanto importante. Forse il presidente Toti non sa che la val Nervia ospita una RSA, la Lodovico Isnardi di Pigna, presso la quale è ospite mio papà. Ebbene questa struttura che amo definire ‘bomboniera’ per la cura e l’affetto profuso dagli OSS nell’accudire gli ospiti, soffre di atavici problemi di comunicazione sia mobile e spesso anche di rete fissa.



Il Comune in questo periodo di Covid ha cercato sempre di rimediare per quanto riguarda i problemi sulla rete fissa, subendo però la scarsa qualità del gestore attuale la BBBELL. Ma il vero problema è la posizione in zona d’ombra di questa RSA, questo porta ad avere un segnale scarsissimo anche per la rete mobile, che raggiunge la decenza solo in campo aperto e non sempre. Per non parlare di internet mobile, a Pigna da anni la TIM è solo con la E e quindi con una velocità di connessione minima e inutile, soprattutto oggi che le scuole sono chiuse e le connessioni di rete fissa e mobile dovrebbero rispettare almeno la decenza.



Mi rivolgo quindi al presidente Toti perché intervenga nei confronti dei gestori di telefonia fissa e mobile, invitandoli a migliorare la copertura nelle realtà delle vallate, sostenere con investimenti mirati quei Comuni che non hanno sufficienti risorse per adeguare la rete internet fissa e mobile. Cara Regione Liguria i progetti per il futuro sono ambiziosi, soprattutto in campo scolastico, ma non si possono lasciare paesi come Pigna con una copertura mobile assente e con i miracoli che il Sindaco è costretto a fare. L’esperienza Covid non ha portato per ora benefici in quelle RSA dove si è dato tutto, anche telefonate e video chiamate utilizzando i telefoni personali degli OSS sempre pronti e disponibili. Le RSA sono ad oggi blindate e io come altri non potremo rivedere presto i nostri cari, potremo continuare a sentirli o vederli attraverso internet, ma la connessione deve esserci altrimenti diventa isolamento, a volte anche pericolo in casi estremi e particolari. Auspico quindi maggior impegno dalla Regione e dai suoi rappresentanti.

Fabio Ferrero".