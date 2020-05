Arma di Taggia: da lunedì prossimo il Comune modifica e uniforma gli orari della Ztl di via Queirolo e via Lungomare

Cambio degli orari, almeno per il mese di maggio, nella Zona a Traffico Limitato di via Queirolo e via Lungomare ad Arma di Taggia.

Il Comune, infatti, ha deciso di estendere ed uniformare gli orari per entrambi i varchi elettronici di controllo. Ad oggi, infatti, via Queirolo e via Bagni sono chiuse dalle 11 alle 6 del giorno dopo; via Traversa San Giuseppe e via Lungomare sono chiuse, tra marzo e ottobre dalle 12.30 alle 6 e, da novembre a marzo, dal lunedì al venerdì dal’1 alle 6 e dalle 12.30 alle 17.30 mentre, il sabato e la domenica, dalle 12.30 alle 6.

Viste le richieste degli esercenti dei locali di ristorazione e degli esercizi pubblici nella Zona a Traffico Limitato, tese a favorire la ripresa delle attività commerciali da lunedì, sarà consentito il transito tutti i giorni e a tutti i veicoli dalle 6 alle 14 e dalle 19 alle 23. Al momento i nuovi orari sono fissati per il periodo compreso tra lunedì prossimo ed il 31 maggio.