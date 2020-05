Accademia Kronos organizza la “1a giornata nazionale di raccolta cibo per i nostri amici a 4 zampe”

Sempre più famiglie si trovano in difficoltà a causa dell’attuale straordinaria emergenza, difficoltà spesso sia logistiche che economiche. Molte di queste famiglie hanno uno o più animali domestici, pertanto aiutando gli amici a quattro zampe si contribuisce anche ad aiutare tutto il nucleo famigliare!

"Noi di Accademia Kronos abbiamo deciso di organizzare la “1a giornata nazionale di raccolta cibo per i nostri amici a 4 zampe”. Un appuntamento fissato per il 16 maggio prossimo (sabato) dalle 9.00 alle 18.00, ma che riteniamo possa diventare in futuro un appuntamento fisso.

Come accennato sopra, l’idea dell’iniziativa è nata per la difficile situazione mondiale prodotta dal coronavirus; situazione che ci ha fatto scoprire, ad esempio, la difficoltà oggettiva di molti anziani, proprietari di cani e gatti, nel provvedere all’acquisto di cibo, nonché di consentire ai loro animali di effettuare la classica passeggiata fisiologica. Inoltre si potranno nutrire le migliaia di animali randagi seguiti in tutta Italia dai nostri Volontari. Oltre che a livello nazionale, continua anche in tutta la Liguria l'attività dei volontari di Accademia Kronos a favore degli animali in difficoltà

Il 16 maggio avrà luogo, anche da noi la 1a giornata nazionale di raccolta cibo per i nostri amici a 4 zampe.''

Chi volesse aiutarci può farlo prendendo contatti con una delle nostre sezioni territoriali liguri.

SEZIONE DEL PONENTE LIGURE : Sede ALBENGA

Alberto Briatore – tel. 331.8369495 – email: albertobriatore57@gmail.com

(Coordinatore territoriale del ponente ligure)

SEZIONE DI SAVONA (Silvestro):

Rosaria Biagioni – tel. 349.4174808 – email: accademia.kronos.sv@gmail.com

SEZIONE DI DIANO CASTELLO (IM):

Giuseppe Gandolfo – email: kronosimperia@libero.it – asia.gandolfo@alice.it

SEZIONE DI GENOVA (GE)

Irina Guazzotti – email: irinag81@libero.it

SEZIONE DELLA VAL BORMIDA (Comune di Cairo Montenotte):

Laura Crosa – email: accademiakronosvalbormida@gmail.com