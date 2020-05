Documentario "Le Alpi del Mare" di Roberto Pecchinino

Oggi per la festa del primo maggio, la rubrica “Storia e Tradizioni” vi regala un viaggio nel meraviglioso entroterra del Ponente Ligure, alla scoperta delle “Alpi del Mare”. Questo documentario era stato realizzato su richiesta del comparto Alpino Imperiese, in occasione di un convegno, per far capire che la Liguria di Ponente, circondata dalle Alpi, offre al turista un territorio unico nel suo genere. In meno di un'ora si passa dal livello del mare a 2000 metri.

Un documentario di Roberto Pecchinino, unico per la professionalità e la capacità di aver utilizzato poesia, storia e tradizioni che riescono a valorizzare il nostro territorio grazie ad una perfetta fusione fra mare e montagna, valorizzando sia l'ambiente marino che quello delle Alpi Liguri. Per questa ragione Pecchinino ha meritato nel 2010, il Premio UNICAM dall'Università di Camerino, per il miglior documentario del Festival dedicato alla valorizzazione della Biodiversità e per aver fatto riscoprire un territorio dove il mare e la montagna della Liguria di Ponente, ne esalta la ricchezza naturale e turistica della nostra nazione.

Ogni giorno, un video curato da Roberto Pecchinino, un nome, è il caso di dirlo, storico a Sanremo e in provincia di Imperia. Sin dal 1972 Roberto è sempre stato un innovatore nel settore televisivo direttore di Stazione di TeleBuongiorno, TelePortofino, TeleRapallo, Teleliguria, TeleArcobaleno, TeleSanremo, e responsabile delle dirette per TVS la televisione del Secolo XIX. Pecchinino Roberto è stato per molti anni importante punto di riferimento per la Rai, realizzando più di 8500 Servizi Giornalistici nella Riviera di Ponente e nella Costa Azzurra, e operatore per le varie testate della RAI per 14 Festival di Sanremo, dal 1986 al 2001. Pecchinino vanta il più grande archivio video e documentaristico della Provincia di Imperia e di centinaia di reportage realizzati in tutta la regione.