Il sindaco di Taggia Mario Conio è guarito dal Coronavirus, il racconto e l'annuncio di misure economiche a sostegno delle attività (Video)

Dopo 50 giorni, Mario Conio, il sindaco di Taggia è guarito dal Coronavirus. L'importante notizia è stata annunciata in queste ore dal primo cittadino. L'abbiamo raggiunto a casa, per chiedergli di raccontarci che cosa abbia provato dopo aver appreso dell'esito negativo dei tamponi.



L'occasione ci ha permesso di fare il punto anche sull'imminente inizio della 'Fase 2' e sulle misure economiche che l'amministrazione comunale intende attuare entro i prossimi giorni per sostenere le attività. Taggia è stato uno dei comuni più colpiti dal Covid-19 ma per fortuna oggi la situazione sembra essere nettamente migliorata. Ora, il problema principale sarà intervenire non solo nel sociale ma anche economicamente, perchè il lock down ha generato una profonda crisi.



L'INTERVISTA INTEGRALE AL SINDACO MARIO CONIO





Visto che è guarito se la sente di dare un consiglio a chi invece sta ancora lottando contro il Coronavirus? “Ancora pochi giorni fa ho sentito due amici sindaci che sono ancora in lotta. Posso consigliare di prendersi i propri tempi perchè comunque è una battaglia subdola. - replica il primo cittadino - Io sono stato molto fortunato perchè ho avuto febbre per pochi giorni però poi un malessere che si è protratto nel tempo. Non bisogna avere fretta ma tanta fiducia. E' un'esperienza mia personale che non ha nessun valore medico, però ci tengo a dirlo, ho assistito tempo fa a un virus molto aggressivo. Oggi mi sembra che le persone malate lo abbiano preso in maniera più lieve. Non so se sia una coincidenza. Pigliamoci il nostro tempo ed è fondamentale rispettare la quarantena. Io sono stato uno dei primi ad entrarci, oggi ne sono uscito e sono pronto al 100% a fare il mio compito”.



“Ieri ho avuto l'enorme piacere di rivedere il mio paese perchè non ho resistito e mi sono fatto un bel giretto con tanto di mascherina. Ci si riconosce anche con il volto coperto. Ho visto tanti sorrisi, tanti saluti. E' stato bello. - conclude Mario Conio - Ci tengo a ringraziare i miei cittadini perchè in questi 50 giorni porto tanto dolore personale ma anche tante belle testimonianza di amicizia ed affetto che tengo con me. Fanno parte del mio bagaglio di questa pagina che si sta chiudendo. E' stata un'esperienza che mi ha provato ma da cui credo di uscirne migliore, più forte”.