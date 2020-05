Con la 'Fase 2' si torna a parlare di elezioni regionali: l'intervista ad Antonio Bissolotti vice presidente di Liguria Popolare (Video)

Elezioni regionali e Fase 2, ne parliamo con Antonio Bissolotti, vicepresidente di Liguria Popolare e candidato per la provincia di Imperia.

Lunedì inizierà la ripartenza dell'Italia e in un certo senso anche la politica sembra essersene accorta. In una clima di generale fermento abbiamo parlato con il rappresentante matuziano di questa forza civica che sosterrà Giovanni Toti nella corsa al secondo mandato da presidente regionale.



Lei ha annunciato la sua candidatura per Liguria Popolare alle Regionali il 14 febbraio. E' passato pochissimo tempo ma da febbraio è cambiato tutto. L'emergenza coronavirus ha ridefinito l'agenda e quindi gli argomenti delle elezioni per la Liguria, questo aspetto come agirà sulla sua campagna elettorale per i prossimi mesi?



“Più degli argomenti cambierà molto il modo di fare politica: come ci dovremo approcciare con gli elettori. Finché dureranno le misure di contenimento bisognerà inventarci nuovi sistemi che non possono essere soltanto quelli tecnologici. - analizza Bissolotti - Dove il collegio è piccolo, come nella provincia di Imperia, il contatto con le persone è molto importante. Vorrà dire che si faranno incontri con il distanziamento, in piccoli gruppi. Non ci saranno assembramenti o grandi aperitivi elettorali. Potrà anche essere un risparmio sulla campagna elettorale, bisognerà andare molto di più sul personale ma devo dire che da questo punto di vista, lo preferisco. Cambieranno i temi perchè indubbiamente quello che sta succedendo non potrà non fare entrare la politica nazionale anche nelle elezioni regionali. Riteniamo che questo governo sia inadeguato così come il presidente del consiglio Giuseppe Conte. - denuncia - Questo Paese merita di essere guidato da un governo e non da un algoritmo o da una task force di professori e medici che vanno ascoltati ma la politica è fatta di decisionismo assumendosene anche la responsabilità”.

Da lunedì entreremo ufficialmente nella Fase 2 dell'emergenza Coronavirus. Quali dovrebbero essere le priorità per garantire la migliore ripartenza per la Liguria?



“Bisogna avere fiducia negli italiani, quello che Conte non ha. A prescindere dal ragionamento dei controlli, credo che gli italiani siano in grado di autocontrollarsi e l'hanno fatto, come dimostra la curva epidemiologica. Noi riteniamo che la fase 2 porti ad un'apertura ben più ampia. Là dove i ristoranti, i bar e altre attività possano garantire il distanziamento, è giusto che riaprano. Non si capisce perchè alcune attività sì e altre no. Non deve essere il liberi tutti. E' chiaro, non si può andare in discoteca, non si potrà andare nei teatri e nei cinema per un po' di tempo ma dove si può garantire il distanziamento bisogna aprire ovunque”.



Il piano governativo per la Fase 2 non è un mistero ha lasciato scontente molte categorie. Questo è un problema molto sentito nella provincia di Imperia ed a Sanremo dove ci sono state anche delle proteste. Cosa si potrebbe fare per aiutare questi imprenditori?



“Come Liguria Popolare siamo intervenuti in vario modo in consiglio regionale. Non dimentichiamoci mai che il 90% delle scelte è responsabilità del Governo, le regioni possono fare poco. - replica l'esponente di Liguria Popolare - Anzi, governatori coraggiosi come Toti hanno più volte chiesto autonomia su queste scelte, anche perchè tutte le regioni non sono uguali. Ci sono situazioni differenti come anche attività economiche differenti. Quando si dice riapriamo il Paese, le fabbriche. In Liguria, soprattuto qua nell'estremo ponente ligure, fabbriche non ne abbiamo. Abbiamo grosse aziende come Casinò, Amaie o Riviera Trasporti. Tutti temi sui quali già siamo intervenuti con il nostro gruppo consigliare di Liguria Popolare con Tommasini, Correnti e Artioli".



"Abbiamo pubblicato un post di una fotografia di una pubblicità in Svizzera dove si vedeva che con guanti e mascherine hanno riaperto parrucchieri ed estetiste, mantenendo le distanze e con interventi di igienizzazione. E' un concetto di fiducia. Noi pensiamo che il Governo debba essere al servizio del cittadino, aiutarlo e fidarsi. Non si deve improntare tutto sui divieti. - aggiunge - Ci vuole più libertà, il Paese ne ha bisogno. Lo dimostra questa settimana nella quale Toti ha autorizzato le biciclette e la camminata. Non si sono riversate milioni di persone per le strade. Ha dato grande entusiasmo in un momento in cui ce n'è veramente poco”.



Tornando a parlare di elezioni regionali, la domanda che in molti si stanno ponendo è quando si andrà al voto?

“Andare al voto è uno dei diritti costituzionali garantiti più importanti. Rinviare il voto, deve essere un fatto veramente eccezionale. Siamo in un momento eccezionale. E' giusto a maggio non votare. Nello stesso tempo però dobbiamo tornare al voto il prima possibile che vuol dire nel momento in cui potremo andarci in sicurezza. Non vorremmo che qualcuno stesse approfittando di questo momento di crisi sanitaria per allungare 'sine die' un voto per un banale interesse personale" - afferma.



“Si parla di settembre. Come Liguria Popolare siamo pronti a prescindere. Abbiamo lavorato bene. Abbiamo dei sondaggi che ci danno posizionati in maniera ottima. Siamo l'ala moderata del centrodestra. Siamo cresciuti molto. In provincia di Imperia siamo presenti da solo 6 mesi però abbiamo molti che hanno aderito. - sottolinea il vicepresidente di Liguria Popolare - In Liguria abbiamo già avuto l'adesione di circa 150 amministratori sparsi su tutto il territorio. C'è la mia candidatura su Sanremo, abbiamo già un candidato su Imperia e uno su Ventimiglia. Li annunceremo quando potremo uscire da questa emergenza. Abbiamo chiuso la lista a livello regionale”.



“La politica, anche in un momento come questo non deve abdicare al suo ruolo. C'è molto più bisogno di politica oggi che non in un momento di tranquillità e pace sociale. Ci siamo e siamo convinti che i liguri sapranno premiare l'amministrazione di centrodestra che ha governato ottimamente in questi anni”.



“Un ultimo pensiero: il ponte di Genova. E' stata una grandissima tragedia per tutti noi ma oggi è anche un grande segno di capacità e rinascita. Per noi è anche un orgoglio politico. Bucci è uno dei sindaci più stimati nel Paese. Guida una coalizione di centrodestra. E' un uomo civico, come noi di Liguria Popolare. Abbiamo candidata con noi nelle liste a Genova, Marta Brusoni che è capogruppo con Bucci in consiglio comunale, questo ci lega ancora di più a lui. Come Toti ha svolto egregiamente la sua parte. Questo credo sia un elemento forte per far capire che quando il centrodestra è governato da persone capaci, si ottengono risultati straordinari che tutto il mondo ci invidia” - conclude Antonio Bissolotti