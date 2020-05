Questa estate per godersi una giornata di sole e relax, nella tranquillità della propria casa, perché non pensare ad una piscina fuori terra?

Il distanziamento sociale questa estate obbligherà molti amanti della tintarella a cambiare le loro abitudini estive. Una bella piscina fuori terra offre un'alternativa per tutte le tasche e ha il vantaggio di rispettare le misure di contenimento e distanziamento.

Il desiderio di una bella nuotata è accentuato dal calore di questi ultimi giorni, però con l'arrivo del Coronavirus la nostra vita quotidiana è cambiata e forse non sarà più possibile godersi il mare come una volta. Ecco quindi che la piscina rappresenta un'alternativa pratica e sicura.

Da Benza potrete scegliere la piscina adatta alle vostre esigenze. Le piscine proposte sono della ditta Maretto, leader in Italia per la produzione di piscine fuori terra di cui l'azienda Benza è concessionario esclusivo. Le piscine sono tutte fuori terra e ciò significa che non richiedono scavi o difficili installazioni. Grazie alla grande varietà di modelli e misure, si adattano a qualsiasi spazio ed esigenza. L’installazione è molto facile e non serve un tecnico specializzato, può eseguirla chiunque con ottimi risultati.

Le linee disponibili prevedono la possibilità di fornitura del solo involucro o del pool kit, completo di gruppo pompa e filtro a sabbia, skimmer, tubazioni di collegamento e scaletta di accesso. A completare l’offerta una vasta gamma di accessori.

Una piscina fuori terra nel vostro giardino è il modo più semplice per godervi un bel bagno in assoluta sicurezza, per arredare i vostri spazi esterni in modo esclusivo ed elegante e per trasformarli in un luogo gioioso per grandi e piccoli.

Per ogni ulteriore informazione chiamate al 0184 575246 o visitate www.benzasrl.it e www.benzashop.it