Il Gruppo GE è pronto a ripartire per la Fase 2 e si è attrezzato per accogliere i clienti in piena sicurezza

La prossima scadenza, fissata per lunedì 4 maggio, vedrà la ripartenza di molte attività commerciali e tra queste anche quella del Gruppo GE (Concessionaria Toyota e Lexus). Nel corso di questo periodo di lockdown tutte le concessionarie del gruppo hanno dovuto far fronte ad una sfida senza precedenti per attenersi al protocollo di sicurezza Covid-19, attuando delle misure precauzionali a salvaguardia della salute dei dipendenti e dei clienti. Per tutti i clienti che usufruiranno dei servizi di assistenza del gruppo, verrà offerta una sanificazione gratuita dell'auto.

All'interno di ogni concessionaria si è provveduto ad adeguare i locali creando delle zone di sicurezza per i clienti in fase di attesa. Inoltre, negli uffici sono stati installati dei divisori in plexiglass per ogni postazione. Per chiunque volesse invece, acquistare un autoveicolo direttamente da casa è possibile procedere alla trattativa anche da remoto. Il Gruppo Ge (Concessionaria Toyota e Lexus) è pronto a fornire alla clientela il solito servizio di qualità migliorato secondo le nuove normative.

Per ogni ulteriore informazione:

Sede di Taggia – Vendita e Assistenza

Via Periane SNC - 18018 Arma di Taggia

Telefono: 0184 477944