Attività ristorativa ai tempi del Coronavirus? Ne abbiamo parlato con il Pizzaiolo Giovanni Senese

Secondo quanto stabilito dall’ordinanza del governatore Giovanni Toti, da lunedì scorso, nel rispetto delle procedure indicate per la sicurezza del personale e dei clienti, in Liguria hanno riaperto le attività di pasticcerie, pizzerie, ristoranti e similari, ma solo per il cibo da asporto. Alcuni esercenti hanno però detto no alla riapertura, come la Pizzeria Senese.

Abbiamo incontrato Giovanni Senese, titolare della Pizzeria Senese Napoletana Pizza per comprendere i motivi della sua decisione di rimanere ancora chiusi.

Come ha vissuto questi mesi di emergenza sanitaria?

“Eravamo aperti quando è successo l'inverosimile. Mai più ci aspettavamo di dover fronteggiare una crisi sanitaria e la chiusura forzata della nostra attività. E’ una tragedia non solo sanitaria ma anche sociale a cui stiamo assistendo impotenti. Parlo della pandemia da coronavirus, parlo delle migliaia di ristoratori italiani e pizzaioli e tante altre categorie che hanno visto le loro attività chiuse da un giorno all’altro. Migliaia di famiglie, migliaia di lavoratori, che ogni giorno sono costretti a stare a casa. Stiamo percorrendo una difficile e impervia strada tutta in salita, senza punti di ristoro. Ci dobbiamo solo rimboccare le maniche e sperare che tutto possa andare per il verso giusto. Sono molto preoccupato per quello che ci riserverà il futuro. Che ne sarà dei nostri dipendenti? Che ne sarà di noi? Superare una crisi di così enorme portata non sarà semplice, ma il problema maggiore è che non si vede una fine e che pure quando verrà debellata questa pandemia, se verrà debellata, ci vorranno mesi o addirittura anni per far ripartire il tutto. E nel frattempo gli affitti? E i mutui? E le bollette?”.

Come se lo immagina il futuro della sua categoria e cosa ne pensa dell'asporto?

“Io in questo momento posso solo esprimere il mio punto di vista su ciò che riguarda la mia pizzeria, il mio impegno. In base all'ultima ordinanza relativa al delivery non è che sia stata scoperta l'America, in quanto questa attività alcuni ristoratori la praticavano già. Per quanto riguarda la mia professione io non ho niente contro l'asporto, ma attualmente non intendo aprire con questa proposta. Ci sono locali che sono nati e strutturati per poter fare l'asporto e sono specializzati in questo settore, pertanto è giusto lasciare a loro questo spazio. Io ho iniziato questa attività invece con una tipologia di locale dove la linea produttiva è organizzata con caratteristiche, immagine, modi e pensieri diversi per poter fare il delivery, pertanto continueremo sulla nostra strada e non riteniamo opportuno aderire. Stiamo approfittando invece, di questa pausa, per poter poi programmare una riapertura con tutti i canoni e i criteri che ci saranno da rispettare e procedendo nelle opere di innovazione dei nostri locali ”.

Come si pone nei confronti dell'obbligo del distanziamento sociale e della sanificazione?

“Questo è un altro passaggio del decreto che mi pone tante perplessità. Se ci sarà un'imposizione noi ci dovremo sicuramente adeguare nei limiti del possibile e del buon senso delle persone. Se ci si dovrà attenere, lo faremo esclusivamente per la sicurezza dei nostri clienti e dei dipendenti. Naturalmente sarà un problema che andrà studiato locale per locale, anche perché ci sono delle attività che non potranno permetterselo, perché lo spazio a disposizione non glielo consente. Per non parlare poi dell'obbligo della sanificazione costante del nostro locale. Le direttive di sicurezza oltremodo restrittive pongono molti limiti. Per quanto riguarda le future disposizioni spero che tutti gli operatori del nostro settore abbiano finalmente capito che la priorità sarà quella di lottare insieme per ottenere supporto da parte di un governo che per noi è troppo lento nel gestire le nostre esigenze. Sicuramente per aprire saremo obbligati a rispettare tutte le norme vigenti di sicurezza, sia di sanificazione dei locali, sia dell'uso di mascherine e così via. E faremo tutto ciò, solo per consentire ai nostri clienti di poter ritornare a godersi una buona pizza”.

Cosa ne pensa dell'aperura scaglionata decisa dal governo?

“In base all'ultimo decreto, io parlo sempre dalla mia prospettiva, sono molto rammaricato e tanti punti del documento non mi tornano. Sono molto scettico su tanti aspetti, ci sono molti passaggi, sempre dell'ordinanza, che non mi convincono. Io non voglio forzare la nostra riapertura, anche perché bisognerà attuare opere di adeguamento che ci obbligheranno a mettere mano al nostro portafoglio. Saranno necessari investimenti per pensare a una riapertura, in quanto le misure precauzionali richieste, a loro volta necessitano di risorse economiche da investire. Cosa metterà a disposizione lo Stato? Prestiti super agevolati? In questo frangente mi viene da pensare: è facile fare i conti con i soldi degli altri e secondo me è quello che sta facendo adesso il nostro governo. Ma se ci deve essere una linea di condotta deve essere uguale per tutti. Bisogna evitare che la Fase 2 veda tutte le attività ristorative e non solo, compresse da limitazioni stringenti che le condannerebbero alla chiusura. Infatti, in questi due mesi di lockdown io non ho ancora visto un centesimo dallo Stato, ma stiamo scherzando? Io sono costretto a salvaguardare al momento la mia attività a mie spese, ma tu Stato italiano dove sei in questo momento di emergenza? Dov'è finita la cassa integrazione da dare ai miei dipendenti? Dove sta scritto che per poter riaprire la mia pizzeria mi debba accollare tante spesa non dipese da noi? Serve più chiarezza ed interventi concreti da parte degli organi istituzionali, altrimenti siamo in ginocchio. Caro Conte, invece di consentirci solo le passeggiate e la pesca sul molo o il funerale con distanziamento di sole 15 persone, perché non abolisci per quest'anno le tasse, l'Iva, oppure perché non sovvenzioni i lavori di adeguamento dei nostri locali e i nostri dipendenti? Ci sarebbero state molte altre cose da consentire più importanti del jogging all'aria aperta! Il rammarico che provo è quello di sentirsi per il momento completamente abbandonati”.

Le sue prospettive future?

“Per concludere posso dire di essere molto fiducioso per il futuro del mio locale, ma non per merito del governo, ma grazie alle mie forze e capacità imprenditoriali e i sacrifici di una vita. Sono fiducioso solo nelle mie forze personali e mi auguro che altri colleghi facciano altrettanto, per non soccombere. Le mie prospettive future ?Sono quelle di apportare novità al mio locale per accogliere e soddisfare sotto ogni aspetto la clientela. Sto studiando un menù innovativo con diversi accostamenti e sapori che sia adatto anche ai celiaci e vegani. Auspico che la città di Sanremo, insieme a tutta la Liguria si possano presto rialzare e tornare alla normalità. Colgo l'occasione per ringraziare tutte le strutture e gli operatori ospedalieri che stanno affrontando l'emergenza sanitaria, le istituzione e in particolar modo il nostro primo cittadino Alberto Biancheri e tutto il suo staff e il presidente Giovanni Toti. Ai nostri clienti inviamo un caloroso saluto e diciamo: tenete duro, che la pizzeria Senese riaprirà presto!”