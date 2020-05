Sanremo: si capotta sull'Aurelia Bis, conducente riporta lievi ferite ma la strada rimane chiusa per oltre un'ora

Incidente stradale, oggi pomeriggio verso le 14.30 sull’Aurelia Bis, nei pressi dell’uscita di Valle Armea in direzione Taggia. Secondo una ricostruzione del sinistro, il conducente del mezzo ne ha perso il controllo, capottandosi.

Sul posto è intervenuto il personale medico del 118, i Vigili del Fuoco ed un ambulanza. Uno dei due occupanti dell’auto è stato portato in ospedale, in codice giallo di media gravità. L’Aurelia Bis è rimasta chiusa al traffico per oltre un’ora per rimuovere il mezzo e sistemare l’asfalto.