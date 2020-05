Sanremo: multato l'organizzatore del 'Flash Mob' dei parrucchieri organizzato ieri in piazza Colombo

E’ stato multato l’organizzatore del ‘Flash Mob’ organizzato ieri sul solettone di piazza Colombo a Sanremo da una serie di parrucchieri della città dei fiori, che protestavano per poter riaprire al più presto i propri atelier, rispetto alle date previste dalla Presidenza del Consiglio.

La manifestazione, che ha visto la partecipazione di alcune decine di parrucchieri, non era stata autorizzata (come quella di lunedì scorso di fronte al Comune) e, quindi, è scattata la sanzione per l’organizzatore, che non avrebbe rispettato le distanze di sicurezza in occasione di alcune interviste.

La Questura è intervenuta per multare uno dei manifestanti, considerato tra gli organizzatori anche perché l’unico intervistato. Oggi, tra l’altro, non sono stati molti i commercianti che hanno partecipato al nuovo ‘Flash Mob’ di protesta, organizzato sempre per sensibilizzare le Istituzioni sulle problematiche del settore.