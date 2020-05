Sanremo: battesimo celebrato sulla soglia della chiesa, rispettate le norme e le distanze di sicurezza (Foto)

Celebra un battesimo sulla soglia della chiesa degli Angeli di Sanremo e in molti passanti si chiedono se fosse stato autorizzato e nel rispetto della normativa Ministeriale. E’ accaduto questo pomeriggio alla chiesa sanremese all’angolo tra corso Garibaldi, via Marsaglia e piazza Colombo.

In un momento in cui, ovviamente, ci si chiede cosa sia possibile fare anche in tema di Sacramenti e con i divieti di assembramento che saranno comunque in atto anche da lunedì prossimo, la cerimonia ha suscitato qualche perplessità.

Proprio per questo abbiamo interpellato il Vescovo della Diocesi di Ventimiglia-Sanremo, Mons. Antonio Suetta, che si è subito interessato presso il parroco della chiesa degli Angeli, Don Sciubba: “Non ero stato preventivamente informato della celebrazione – ci ha dichiarato il Vescovo - ma ho comunque verificato che il numero di persone fosse ridottissimo (5 più il sacerdote) e che quindi non costituisce assembramento. Inoltre sono state prese tutte le precauzioni del caso ed il distanziamento sociale previsto. Non si è trattato di una cerimonia pubblica, ma solo dell’amministrazione del Sacramento del Battesimo ad una bimba, su richiesta dei genitori ed in forma privata”.

Secondo quanto dichiarato dal Vescovo, quindi, la cerimonia è autorizzata, visto il rispetto delle norme di sicurezza e le distanze sociali.