Primo maggio di lavoro per tecnici, Vigili del Fuoco e Guardia Costiera per le indagini sul 'Pamela IV' (Foto)

Nonostante sia il primo maggio continuano le verifiche a bordo dello yacht ‘Pamela IV’, l’imbarcazione tirata in secco per una serie di riparazioni andata quasi totalmente distrutta da uno spaventoso incendio il 28 febbraio scorso.

Questa mattina sono saliti sul panfilo tecnici, Vigili del Fuoco e militari della Guardia Costiera che, tra l’attesa del raffredamento dopo lo spaventoso incendio e lo stop dettato dall’emergenza Coronavirus, non avevano ancora svolto le verifiche del caso.

Dopo l’incendio di fine febbraio le attività di bonifica sono proseguite per diversi giorni ad opera dei Vigili del Fuoco, che hanno messo in sicurezza l’imbarcazione. Oggi infatti è in corso la terza fase dei sopralluoghi disposti dalla Procura della Repubblica di Imperia volti ad accertarne le cause.