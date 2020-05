Pieve di Teco e la sua Valle piangono la perdita del dott. Franco Roggero: il ricordo dell’ex Sindaco Renzo Brunengo

“Conosceva la nostra Valle come non altri. La amava, come amava la sua Pieve dove ha svolto la sua vita professionale, da medico di famiglia, fino ad un anno fa, per poi andare in pensione”.

Questo il ricordo dell’ex Sindaco Renzo Brunengo di Pieve di Teco del Dott. Franco Roggero, recentemente scomparso. “Lo ricordo quando – prosegue - con il nutrito gruppo di ragazzi coetanei, tutti della Pro Loco, lui appassionato di fotografia studiava e documentava le bellezze e la peculiare natura della nostra Valle: gli alberi, i fiori, la ricca flora delle erbe medicinali, il paesaggio, i mestieri ed i lavori rurali di una volta. Quante iniziative e quante manifestazioni sono state organizzate insieme, in modo appassionato. Ricordo la ‘Festa della Valle Arroscia’ con la Comunità Montana, le corse campestri chiamate ‘marce alpine’, i campionati nazionali di enduro, i tornei amatoriali di calcio”.

“Con il suo profondo impegno civico – termina Brunengo - lo ricordo Consigliere Comunale in ben due legislature, ultimamente nel mio gruppo consigliare ‘Pieve Bene Comune’. Caro Franco mancherai tanto ma, la tua capacità, il tuo impegno civico, la tua umanità e disponibilità resteranno sempre nei nostri cuori”.