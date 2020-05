Dal Principato di Monaco: proposta per fare i test sierologici anche ai lavoratori frontalieri

Il consiglio nazionale monegasco, presieduto da Stephane Valeri, ha proposto di effettuare test sierologici a tutta la popolazione e ai lavoratori nel Principato.

Così come annunciato dal Ministro del lavoro e salute, Didier Gamandinger sono in fase di test, nei laboratori di Monaco, per testarne l'affidabilità. I test insieme ai tamponi, così come apprendiamo in questi giorni dalla comunità scientifica, sono strumenti indispensabili per tenere sotto controllo il virus. In virtù del numero di popolazione e dei lavoratori frontalieri, francesi e italiani, per un piccolo stato quale Monaco non rappresenta un problema.

“Questa strategia - fa sapere Valeri - è stata applicata con successo già in Islanda, e sarà presto applicata in Lussemburgo. L'obiettivo è sviluppare una strategia di screening su larga scala, basata su una diagnosi volontaria, accessibile alla popolazione, compreso i pendolari. Riteniamo che sia una sicurezza in più sul possibile contagio del virus sul posto di lavoro col rischiò di portarselo a casa al rientro la sera”.