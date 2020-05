Coronavirus, artigiano milanese multato due volte, alla partenza e all'arrivo a Diano Marina

Ha battuto un record, un artigiano lombardo diretto a Diano Marina per effettuare alcuni lavori in un appartamento nella città degli aranci. L'uomo è infatti stato multato alla partenza, a Milano, dalla polizia stradale, e all'arrivo, a Diano dalla polizia municipale, collezionando così ben due multe da 533 euro l'una.



Gli agenti della municipale stanno verificando se l'uomo fosse stato diffidato a proseguire il viaggio dopo la prima contravvenzione. In quel caso scatterebbe la denuncia penale. Al momento del controllo a Diano, l'artigiano non ha voluto fornire informazioni sull'immobile e sui lavori da effettuare.