Primo maggio senza manifestazioni: chi è in giro rispetta le 'distanze', prove di 'normalità' di alcuni bar e pasticcerie (Foto)

Primo maggio che non si dimenticherà. Forse rischiamo di essere retorici, visto che ad ogni appuntamento particolare e ad ogni festività ci ripetiamo ma, anche oggi ai tempi del Coronavirus, ci sentiamo costretti ad evidenziare la stessa cosa.

Abbiamo voluto documentare quanto accadeva questa mattina. Lo abbiamo fatto esclusivamente a Sanremo, ma immaginiamo che anche negli altri comuni della nostra provincia non sia stato tanto diverso. Una giornata ventosa, con il mare ‘grosso’ e con il sole che va e viene, che solitamente vede nelle piazze le organizzazioni sindacali con striscioni e bandiere per festeggiare i lavoratori.

Oggi niente comizi, nessuna manifestazione e nessun corteo. Tutti a casa, o quasi. In giro, proprio per il vento, abbiamo notato solo qualcuno in centro, ma le spiagge erano vuote ed anche i diversi lungomare e la ciclabile non erano particolarmente pieni. Se martedì scorso, primo giorno di sole dopo il ‘quasi liberi tutti’ la situazione è stata deplorevole, oggi i sanremesi sono invece da premiare.

Abbiamo notato qualche vicinanza sociale non consentita ma, ad esempio, chi ha voluto approfittare di qualche raggio di sole, lo ha fatto con attenzione. Solo la passeggiata Imperatrice, a nostro parere, era troppo piena e c’era un po’ troppa gente senza mascherina. Per il resto le direttive sono state rispettate e ci auguriamo che lo saranno anche nei prossimi giorni.

Alcuni bar stanno tentando la strada del ‘Take Away’ e le pasticcerie provano a dare un po’ di normalità. Bisogna prenotare e presentarsi solo per ritirare, ma tra le altre la ‘Tiratisù’ di via Galilei oggi aveva una discreta coda per ritirare torte e paste. Si tenta anche così di mettersi alle spalle un periodo davvero buio. Lunedì la prima ‘ripresa’ dopo due mesi di lock down. Una raccomandazione: mascherine e distanziamento sociale, lo dicono i medici. Fate attenzione, per favore.