Ospedaletti: messaggio di solidarietà del Sindaco Daniele Cimiotti in occasione della festa del 1° maggio

In occasione della celebrazione della Festa dei Lavoratori, oggi 1° maggio il Sindaco di Ospedaletti Daniele Cimiotti ha voluto lanciare un messaggio di solidarietà a tutti i lavoratori, autonomi e dipendenti, che si trovano a vivere una situazione di enorme difficoltà.

Iniziando dagli esercenti di attività di somministrazione di alimenti e bevande, per poi affrontare le tematiche inerenti gli altri comparti, tutti settori molto importanti che soprattutto nella stagione estiva garantiscono significative ricadute dal punto di vista occupazionale.

“Sono ben conscio – ha detto il Sindaco agli esercenti di Ospedaletti – della situazione che state vivendo, delle difficoltà, delle sofferenze e delle preoccupazioni che vi stanno condizionando la vita. Avete spese da sostenere anche tenendo chiusa la vostra attività e grandi aiuti finora non ne avete ricevuti”.

“Come amministrazione – ha detto Cimiotti – intendiamo intervenire per poter offrire un aiuto, iniziando dalla riduzione di Tari e Tosap. Ma vogliamo valutare anche la possibilità di ampliare i dehor di ristoranti e bar, e nella prossima settimana convocheremo una riunione con i rappresentanti del settore per studiare come procedere nel rispetto della legge e nell'interesse comune”.

“Poter avere a disposizione il tratto di pista ciclopedonale nel territorio di nostra competenza deve diventare un vantaggio in questa situazione così difficile. Siamo riusciti a velocizzare la pratica per definire l'atto di acquisto da Area24 che nei nostri auspici si concretizzerà entro il 20 luglio. Anche se la stagione sarà già iniziata - conclude il Sindaco Cimiotti - quando entreremo nel vivo dell'estate contiamo di poter usufruire anche di una porzione della ciclabile dove sistemare tavoli e sedie, nel pieno rispetto delle norme di protezione e di sicurezza che saranno vigenti in quel periodo”.