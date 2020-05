Multa all'organizzatore del 'Flash mob' dei parrucchieri a Sanremo: Ventimiglia "Oltre al danno la beffa"

“Oltre il danno dovuto alla chiusura forzata per il Coronovirus ecco che potrebbe arrivare anche la beffa per i parrucchieri. Infatti un rappresentante di categoria è già stato multato per la violazione del decreto Conte”.

Interviene in questo modo il capogruppo della Lega a Sanremo, Daniele Ventimiglia, commentando la notizia della sanzione all’organizzatore del ‘flash mob’ di giovedì scorso in piazza Colombo. “Comprendo il contenuto del divieto di assembramento – prosegue - ma dobbiamo necessariamente bilanciare anche gli interessi di chi in democrazia voglia esprimere il proprio disaccordo e disagio economico-sociale contro un governo divenuto ormai sordo. Flash mob in tutta Italia manifestano il loro dissenso alla prosieguo della chiusura forzata. Sostegno quindi a tutte le categorie dei parrucchieri ed estetiste”.

“La Lega infatti – termina - in questi giorni ha occupato il parlamento quale protesta per avere risposte certe dal Presidente del Consiglio. Un timido segnale sembra vedersi, speriamo qualcosa possa cambiare”.