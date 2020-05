Musica sul web: il lunedì e il giovedì nuovi appuntamenti online con l'Orchestra Sinfonica di Sanremo

#lamusicanonsiferma dell'Orchestra Sinfonica di Sanremo raddoppia il suo appuntamento settimanale sulla sua pagina Facebook oltre che sul suo profilo Instagram.

“Tutti i lunedì e tutti i giovedì dalle 12 sarà possibile ascoltare diversi nostri musicisti/solisti con l'esecuzione di una parte di brani che rientrano nel repertorio dell'Orchestra. Un momento che vogliamo dedicare al nostro affezionato pubblico, nell'attesa di poter di nuovo tornare in teatro per farvi assaporare, dal vivo, la nostra musica.

Di seguito troverete il calendario con i prossimi quattro appuntamenti:

- lunedì 4 maggio: Meditation da Thais (Arpa e Violino)

- Giovedì 7 maggio: Dvorak Romantic Pieces, Op.75 n.1 (Violino)

- Lunedì 11 maggio: Sarabanda dalla terza Suite in do maggiore per violoncello solo, BWV 1009

- Giovedì 14 maggio: Vedrai Vedrai (Soprano).

A completamento di questi momenti musicali siamo lieti di informare il nostro pubblico che da domenica 3 maggio, in collaborazione con l'Opera Giocosa di Savona, ogni domenica alle ore 16, saranno condivise e pubblicate come prime visioni una serie di spettacoli che vogliono allietare la noia dell'isolamento aiutando a non dimenticare l’importanza della musica e delle arti nella vita di tutti i giorni.

Si inizia domenica 3 maggio alle ore 16 con ‘Tutto nel mondo è burla!!’.

Seguiteci per restare aggiornati sugli eventi in programmazione sul nostro sito www.sinfonicasanremo.it e sulla nostra pagina Facebook @OrchestraSinfonicaSanremo”.