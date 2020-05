Futuro di bar e ristoranti: Calvi "Rischio di non apertura per il 20% e di chiusura entro 6 mesi del 30%"

“C’è il serio rischio che il 20% di bar e ristoranti possano non riaprire ed un restante 30% che potrebbe chiudere entro 4/6 mesi. Una situazione catastrofica”. Questo il chiaro messaggio di Enrico Calvi (presidente Provinciale Fipe), che lancia l’allarme della categoria a poche ora da una parziale riapertura di lunedì.

Lo stesso Calvi ne lancia un altro, che riguarda l’apertura anticipata: “Questa porterebbe ad aumentare i costi visto che gli incassi sarebbero bassi, non superiori al 30% degli ultimi fatturati. Ci sono troppi interrogativi che prospettano più danni che benefici. La maggior parte delle aziende vive del quotidiano e non è facile andare avanti senza lavorare o lavorando poco. Il timore è che la ripartenza riporti tutte le spese ma scarsi incassi. Una via ‘zoppo’ di due settimane potrebbe creare un danno serio a molte aziende”.

L’unico dato positivo emerso riguarda il ‘delivery’, ovvero la vendita di alimenti con la consegna a domicilio, che da lunedì potrà anche essere ‘take away’, che secondo gli imprenditori del settore è andato abbastanza bene: “Sono strumenti necessari – ha detto Gualtiero Maragni (Fipe Confcommercio) per far rimettere in moto le aziende. Ma non sono sufficienti affinchè le aziende ritrovino la vera economia. Al momento parliamo di cifre modeste”.

E c’è anche il rischio per i dipendenti, non solo per gli imprenditori: “Si rischia di non far ripartire gli stagionali – ha detto Calvi - e far rimanere fermi anche i dipendenti che non hanno ancora ricevuto nulla dalla Cassa Integrazione in deroga”.

Calvi e Maragni hanno anche affrontato la problematica dei protocolli per sanificazione e disinfezione dei locali: “Mancano risposte per capire il modo di lavorare anche se noi stiamo procedendo con la nostra testa. Non abbiamo bisogno di elemosine (anche se i 600 euro non sono arrivati in molti) ma di risposte certe con risposte chiare, dirette e decise. Bisogna evitare, ad esempio ‘fughe in avanti’ come quelle della Calabria”.