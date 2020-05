Dodici quintali di prodotti alimentari donati al Comune di Dolceacqua: verranno assegnati a chi ha bisogno

Il Comune, grazie alla generosità dei cittadini di Dolceacqua, ha ricevuto circa 5 quintali di generi alimentari, ai quali si aggiungono altri 7 quintali di prodotti donati da un benefattore.

Di questi, ne sono già stati distribuiti 7 alle famiglie del paese che in questo momento versano in uno stato di difficoltà. In questo momento i pacchi hanno il compito di sostituire i precedenti ‘buoni spesa’, per i quali i fondi messi a disposizione del Governo sono ormai esauriti.

A queste donazioni si aggiungono i pasti distribuiti giornalmente dalla Protezione Civile, grazie alla disponibilità di alcuni ristoratori (Osteria di Caterina, Osteria dell’Acqua Dolce, Ristorante I 4 Gatti, Agriturismo La Vecchia, Pizzeria Tavernetta La Rampa) grazie ai quali sono stati distribuiti fino a fine aprile 535 pasti.