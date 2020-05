Anche i più piccoli hanno subito il periodo di crisi: la Confesercenti di Imperia lancia la 'Spesa sospesa Plus'

La situazione economica delle famiglie non migliora dopo questo periodo di grande crisi. Le persone in difficoltà sono in netto aumento, le code negli empori solidali per il ritiro di beni alimentari, aumentano ogni giorno.

Questo ha spinto tante organizzazioni a moltiplicare le azioni di solidarietà. Confesercenti di Imperia tra queste, non si tira indietro e apre una nuova finestra sul cielo. “Iniziamo - annuncia Ino Bonello presidente provinciale - una nuova campagna di ‘Spesa Sospesa Plus’ dedicata ai bambini”. In questo lungo periodo molti di loro chiusi in casa, hanno ‘saltato’ giochi, divertimenti, momenti di svago e di leggerezza. Molte famiglie hanno dovuto scegliere tra fare la spesa ed acquistare un libro o un giocattolo.

“Da lunedì - aggiunge Sergio Scibilia segretario provinciale - in tante cartolibrerie ed edicole della provincia aderenti alla campagna solidale, sarà possibile regalare un sorriso a tanti bambini. Si potranno acquistare dei buoni spesa per regalare tanti ‘Zainetti a Colori’ con matite, pennarelli, fiabe e giornalini per bimbi”.

Una campagna con il sostegno degli assessorati ai servizi sociali dei Comuni di Sanremo e Ventimiglia (Costanza Pireri e Mabel Riolfo) e della Caritas.