A ‘2 ciapetti con Federico’ i consigli del personal trainer Luca Bruna sulla ripresa dell’attività fisica: “Importante la gradualità”

In vista della possibilità di tornare ad effettuare attività motoria, che in realtà in alcuni Comuni come Sanremo è già consentita, bisogna seguire regole semplici ma importanti per rimettere in moto il proprio fisico dopo questi due mesi di quarantena. E’ infatti necessario non improvvisare e non voler esagerare, per evitare di procurarsi infortuni tendinei o articolari. A parlarne è stato il personal trainer Luca Bruna ospite a ‘2 ciapetti con Federico’. “L’attività fisica non è solo un discorso prestazionale od estetico, ma riguarda soprattutto il benessere della persona – ha precisato – Lo sport deve essere prima di tutto un piacere ed una ricerca di benessere generale, altrimenti non si riuscirà a farne uno stile di vita”.

Il personal trainer ha dato alcuni consigli sia per chi in questo periodo è riuscito ad effettuare a casa esercizi di mantenimento fisico, sia per chi invece è rimasto completamente fermo o addirittura vuole iniziare proprio adesso a praticare un'attività sportiva.

“Per chi ha continuato a fare attività fisica, in casa o nel giardino, si tratta solo di ricominciare passo dopo passo a riprendere le abitudini e i programmi di allenamento che seguiva precedentemente. E’ necessario però iniziare per gradi - ha detto Luca Bruna - per fare in modo che il fisico si possa riabituare agli stimoli che non ha avuto fino ad oggi o comunque che ha avuto con intensità inferiori. Per chi invece è rimasto fermo, oppure pensa di iniziare proprio adesso considerando questo momento una ripartenza, è ancora più necessario focalizzare la propria attenzione sulla gradualità, inizialmente con esercizi di mobilità articolare e poi introducendo attività aerobica e anaerobica, ma sempre con gradualità. I rischi possono essere quelli di procurarsi infortuni con processi infiammatori a tendini o articolazioni”.

Guarda il video:

