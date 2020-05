Emergenza Coronavirus: pista ciclabile sì o no? Dopo l'ordinanza regionale il percorso è stato riaperto solo da alcuni comuni

La pista ciclabile si ferma a Riva Ligure. No, non ci siamo sbagliati ma è la conseguenza del marasma creatosi con l'applicazione della nuova ordinanza regionale che ha avviato la Liguria verso la riapertura o Fase 2. Con il nuovo provvedimento firmato dal presidente Giovanni Toti, da ieri, sono state autorizzate le attività motorie (running o ciclismo) così come le passeggiate, dalle 6 alle 22, senza essere obbligati a rimanere nelle immediate adiacenze della propria abitazione.

Nella provincia di Imperia questo ha portato le numerose amministrazioni comunali ad interrogarsi sulla riapertura o sulla conferma della chiusura di alcuni luoghi. La Regione ha fatto la norma ma la responsabilità tocca ai singoli Comuni. Tante teste, tante idee e a 'farne le spese' sono la pista ciclopedonale della riviera dei fiori o più che altro i cittadini. Ad esempio, Ospedaletti, Sanremo e Taggia hanno autorizzato la riapertura della ciclabile. Invece, Riva Ligure, Santo Stefano al Mare e San Lorenzo al Mare, hanno confermato la chiusura.



Questo perchè esistono più scuole di pensiero sull'opportunità di anticipare la riapertura e quindi seguire l'ordinanza regionale, oppure attendere una settimana e adeguarsi alle nuove disposizioni che saranno varate dal presidente del consiglio Giuseppe Conte con il nuovo DPCM. Va detto comunque che vige sempre il divieto di abbandonare il proprio comune, quindi non si può andare oltre al singolo tratto di ciclabile compreso nei confini della propria città di appartenenza.



Oltre a questo, anche il presidente della Liguria Giovanni Toti ha specificato che questo non vuol dire tornare a prendere d'assalto queste zone. L'attività all'aria aperta viene autorizzata, si ma applicando le misure precauzionali di distanziamento sociale che tutti noi abbiamo imparato a conoscere. Si potrà correre o andare in bici, da soli o con persone con cui conviviamo e mantenendo almeno 2 metri di distanza.



Per i cittadini dove la pista ciclabile è chiusa, non c'è niente da fare, si dovranno attenere alle disposizioni del proprio Comune. Tutto questo, in attesa del 4 maggio quando probabilmente anche queste amministrazioni comunali potrebbero riaprire al transito sulla ciclabile. Allo stato attuale il condizionale è d'obbligo, perchè il fronte della chiusura ha preferito rimandare la decisione sull'apertura a quando si potrà conoscere nel dettaglio i nuovi provvedimenti che saranno adottati dal Governo da lunedì prossimo.