Coronavirus, Toti sulle ordinanze regionali: "Sono coerenti per ammissione dello stesso ministero" (video)

“Le ordinanze di regione Liguria sono coerenti per ammissione del ministero degli affari regionali”. Lo ha detto il presidente della regione Giovanni Toti nel corso del consueto punto stampa sul coronavirus, durante il quale ha sottolineato il calo dei contagi, ma soprattutto degli ospedalizzati e dei ricoveri in terapia intensiva, i cui posti letto, ha detto Toti “sono occupati per un terzo della loro capacità”.





Tornando al tema delle ordinanze, che in queste ore ha generato un dibattito tra le regioni e il governo, Toti ha spiegato che, “”.

Toti ha auspicato un accordo di collaborazione politica con il governo, “sul fatto che manteremo le ordinanze invariate nelle prossime settimane, valuteremo i dati in cambio di un dpcm che faccia tornare le regioni nella piena potestà con possibilità di fare ordinanze anche diversificate per territorio”.