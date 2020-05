Covid-19, ulteriori aggiornamenti da parte dell’UIMB: prorogata al 15 maggio la sospensione dei termini per i procedimenti amministrativi

È ufficiale, è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il decreto legge 8 aprile 2020, n.23 recante “Misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali”. All’art. 37 viene disposta l'estensione al 15 maggio 2020 della sospensione dei termini dei procedimenti amministrativi pendenti, precedentemente fissata al 15 aprile 2020.

L’UIBM (Ufficio Italiano Marchi e Brevetti), a seguito di questa disposizione ha prolungato l’adozione delle misure di sicurezza adottate al fine di contenere il contagio da COVID-19. Sono state prorogate le scadenze per il periodo compreso tra il 23 febbraio 2020 e il 15 maggio 2020 di tutti i termini, inclusi quelli tassativi, relativi a procedimenti amministrativi, su istanza di parte o d'ufficio, dalla data del 23 febbraio 2020 o iniziati successivamente a tale data.

L’UIBM conferma che i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati, in scadenza tra il 31 gennaio e il 15 aprile 2020 conservano la loro validità fino al 15 giugno 2020. Si ricorda che dopo il 15 giugno è responsabilità dell'interessato, che intende prolungare la durata di un titolo di proprietà industriale, attivarsi nelle forme già previste dall'ordinamento al fine di conseguirne il mantenimento in vita o rinnovo con pagamenti da eseguire entro il 30 giugno 2020.

È stata conferma l’esclusione dalla sospensione prevista dalla richiamata norma dei termini relativi ai ricorsi dinanzi alla Commissione dei ricorsi, in quanto gli stessi sono procedimenti di natura giurisdizionale e non amministrativa.

Per le domande internazionali di brevetto e le domande di brevetto europeo (primi depositi), per le domande di marchio internazionale e di rinnovo di marchi internazionali non vi è sospensione dei termini se non nei limiti indicati dagli organi internazionali o europei competenti.

Sempre per far fronte all’emergenza sanitaria Covid-19 e alla difficoltà organizzativa/riorganizzativa che ne comporta per aziende, privati ed enti, sono stati pubblicati nella Gazzetta Ufficiale n.106 del 23 aprile 2020 i tre Decreti Direttoriali che definiscono il differimento dei termini per i bandi POC 2020, Disegni +4 e Marchi +3. Secondo quanto stabilito i nuovi termini sono:





Bando per la realizzazione di programmi di valorizzazione dei brevetti tramite il finanziamento di progetti di proof of concept (poc) : il termine ultimo per l’invio delle istanze è fissato alle ore 24.00 del 20 maggio 2020





Bando Disegni+4: la data per la presentazione delle domande di agevolazione è fissata alle ore 9.00 del 27 maggio 2020





Bando Marchi +3 : la decorrenza per la presentazione delle domande è fissata alle ore 9.00 del 10 giugno 2020





Per maggiori informazioni, visitare: sito ufficiale del Ministero Economico

https://uibm.mise.gov.it/index.php/it/covid-19-prorogata-al-15-maggio-la-sospensione-dei-termini-per-i-procedimenti-amministrativi

https://uibm.mise.gov.it/index.php/it/incentivi/marchi-3-e-riapertura-dei-termini-per-l-attribuzione-del-protocollo-online/covid-19-differiti-termine-bando-marchi-3

