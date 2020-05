Ventimiglia: dorme in un bidone e finisce tra le lame di un autocompattatore, migrante salvato per miracolo

Dorme in un bidone della spazzatura e, all’arrivo del camion finisce nell’autocompattatore. Si tratta di un migrante che, questa notte non trovando un luogo dove poter dormire, si era messo all’interno del bidone.

Gli addetti della Docks Lanterna che si occupa della raccolta dei rifiuti hanno tirato su il bidone come fanno regolarmente e, per fortuna, si sono accorti dell’uomo che è rimasto incastrato nelle lame del camion. Sono stati chiamati sul posto i Vigili del Fuoco, il personale medico del 118 ed un’ambulanza della Croce Verde.

E’ stata spostata l’immondizia e, con le dovute cautele, il migrante (probabilmente un 30enne del bangladesh senza documenti) è stato portato sull’ambulanza. Secondo i primi riscontri dei medici avrebbe riportato alcune fratture ed ora sta viaggiando verso l’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure.

Non è in pericolo di vita ma le sue condizioni sono gravi. Sotto choc l’equipaggio dell’azienda che si occupa del servizio di raccolta dei rifiuti. E’ stato comunque grazie alla loro prontezza di riflessi che l’uomo è ancora vivo. Sarebbe forse bastato qualche attimo in più e le lame dell’autocompattatore lo avrebbero ucciso.