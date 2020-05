Sanremo: ieri caldo, sole e tutti sulla ciclabile, ma non sempre si rispettano le distanze di sicurezza (Foto)

Giornata di sole e tutti sulla ciclabile. E’ accaduto ovviamente ieri, visto che oggi la giornata è decisamente meno invitante con annuvolamenti che non invogliano a muoversi sul lungomare. Ieri, invece, come si può vedere dalle foto di Tonino Bonomo, la pista ciclabile a Sanremo è stata letteralmente ‘invasa’ da bici e pedoni.

Una situazione prevedibile dopo i quasi due mesi di confinamento a casa per tutti e con la gente che ha voglia e bisogno di ‘prendere una sana boccata d’aria’. Ma, da quanto si può vedere, a meno che non si tratti di congiunti come previsto da Decreti e Ordinanze, le distanze sociali non sono molto rispettate. E chissà cosa accadrà domani, nella giornata del 1° maggio totalmente festiva.

La ‘ripresa’ (non totale) è fissata per lunedì prossimo ma le autorità competenti, sollecitate da quelle mediche, hanno più volte sottolineato l’importanza del distanziamento sociale, unico vero modo per poter evitare i contagi da Covid-19 anche se i problemi simili si sono visti pure in periodo di ‘lock down’, soprattutto davanti e dentro i supermercati, dove la gente ha dimostrato di non aver ben chiara la ‘distanza di sicurezza’.

Tutto questo non certo per colpevolizzare chi ieri e nei prossimi giorni si muoverà sulla ciclabile e, in genere nelle città, ma esclusivamente per confermare quelle che sono le disposizioni ministeriali, sia che vengano condivise o meno. Purtroppo dovremo convivere con situazioni di questo genere e, a lottare con esse saranno soprattutto le categorie del commercio che, ad oggi, non sanno ancora se e quando potranno riproporsi al pubblico (soprattutto in quale modo).

Il caldo sta arrivando e in molti comuni della nostra provincia è stato anche dato il via libera ad andare in spiaggia, ma sempre con le dovute misure di sicurezza. E’ presumibile, quindi, che da lunedì le strade ed i luoghi di passeggiata siano sempre più invasi dai cittadini bloccati in questi due mesi. A loro raccomandiamo solo la massima prudenza ed il rispetto delle norme di sicurezza.