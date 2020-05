Taggia: una (nuova) strada per regione Bruxiae, residenti esausti hanno paura di rimanere del tutto isolati (Video servizio)

A Taggia i residenti di regione Bruxiae chiedono una strada dove poter transitare, mettendo fine all’isolamento iniziato a dicembre. Da quattro mesi, sette famiglie e numerosi proprietari di terreni, sono costretti a percorrere un sentiero a piedi tra le campagne per raggiungere i mezzi rimasti dall’altra parte della strada crollata, lungo l’argine sinistro del torrente Argentina.

Nelle ultime settimane, grazie alle somme urgenze attivate da Regione Liguria, attraverso Protezione Civile, sono state effettuate le opere di messa in sicurezza lungo l’arginatura del torrente, interventi per poco meno di 50mila euro ma la strada non è stata ripristinata. Un dettaglio che ha creato forte scontento e rabbia a fronte di mesi di sacrifici. In questo periodo, le famiglie isolate si sono arrangiate come hanno potuto, percorrendo a piedi un sentiero di 400 metri circa che li separava dai propri mezzi rimasti bloccati dall’altra parte della strada. Qui, anche portare la spesa a casa è diventata un'impresa ma c’è anche la paura di non poter essere raggiunti da mezzi di soccorso in caso di necessità.



Il sentiero è destinato a diventare una strada, grazie all’impulso dato dall’amministrazione comunale che ha spinto per dare alla zona una viabilità attesa da circa 60 anni. L’affidamento dell’opera si sarebbe dovuto concretizzare già da tempo ma anche questo iter è rimasto bloccato a causa dell’emergenza Coronavirus. Pochi giorni fa è stata aperta la procedura di gara che salvo imprevisti ulteriori dovrebbe portare ad un affidamento con avvio dei lavori, al più tardi entro fine maggio. A quel punto saranno necessari almeno 90 giorni per consegnare l’opera alla cittadinanza.



LE TESTIMONIANZE DI ALCUNI RESIDENTI

Da un lato le famiglie isolate di regione Bruxiae sono soddisfatte per la nuova viabilità comunale che presto prenderà forma ma allo stesso tempo sono anche preoccupate. La paura maggiore è che il cantiere li lasci completamente isolati dal resto di Taggia più di quanto già non siano. Per questo a gran voce, queste persone, chiedono a Regione e Provincia che venga ripristinata la vecchia pista lungo l’argine. Colmando il buco di poco più di 5 metri e ricongiungendo i due tratti di strada i residenti avrebbero una viabilità temporanea per il periodo necessario alla realizzazione della nuova strada.



Abbiamo portato le istanze dei cittadini all'attenzione del sindaco Mario Conio. Il Comune non è competente per i lavori di ripristino della strada sull'argine ma sull'argomento il primo cittadino si è voluto prendere un impegno: "Mi sono preso a cuore il problema di regione Bruxiae. E' una pratica che ha presentato diverse complessità che abbiamo affrontato. Dopo 60 anni stiamo dando una soluzione positiva mai trovata da nessuna delle passate amministrazioni. Prendo atto della preoccupazione espressa da queste famiglie, siamo loro vicini e mi prendo chiaramente l'impegno fin da ora ad assicurare per quanto ci sarà possibile la massima collaborazione. E' un'opera prioritaria quella che andremo a completare nei prossimi mesi, deve andare avanti ma sempre tenendo ben presenti le esigenze delle persone. E' il nostro impegno per loro".