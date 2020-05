Speciale Coronavirus: oggi pomeriggio parliamo di ristoranti e bar, la situazione economica e la 'ripartenza'

Proseguono gli speciali dedicati all’emergenza Coronavirus su Sanremo News e Imperia News. Oggi parliamo di ristoranti e bar per capirne la situazione economica e la ripartenza. Nuovi punti di vista importanti per capire la situazione che stiamo vivendo in questo difficile momento della nostra vita.

Oggi pomeriggio alle 14.30 saranno con noi Enrico Calvi (Presidente Fipe) e Gualtiero Maragni (dirigente Confcommercio e membro Fipe). Tratteremo gli argomenti più importanti della categoria, in uno dei momenti più bui della storia e parleremo del ‘dopo’ Covid-19, ragionando su come sarà possibile ripartire.

Per chi volesse seguire in diretta la trasmissione potrà farlo aprendo la home page del nostro giornale, oppure andare sulle pagine Facebook di Sanremo News e ImperiaNews. Chi la vorrà invece vedere sul proprio televisore (è necessario uno smart tv con installata l’applicazione di YouTube) potrà farlo andando sul canale ‘Il Nazionale’. I lettori dei nostri giornali potranno anche inviare domande attraverso le nostre pagine Facebook e You Tube.