Emergenza sociale: continua l'attività di Accademia Kronos a favore degli animali di proprietà di famiglie in difficoltà

Continua l'attività di Accademia Kronos, nucleo cinofili ponente ligure, a favore degli animali di proprietà di famiglie in difficoltà a causa di covid19 e dei gatti delle colonie feline del ponente ligure.

“Questa mattina – spiega Alberto Briatore Consigliere nazionale dell’Accademia -, abbiamo consegnato numerose confezioni di crocchette alla Croce Bianca di Alassio, che provvederà alla consegna a 8 famiglie alassine in difficoltà, che ci sono state segnalate dall'ufficio 'servizi sociali' del comune di Alassio.

Inoltre anche oggi provvederemo a rifocillare, tramite i nostri volontari, oltre 300 gatti randagi sparsi nelle provincie di Savona e Imperia. Ringraziamo la ditta Morando e tutte le persone che hanno contribuito portandoci cibo per animali. Il consiglio direttivo nazionale di Accademia Kronos, su proposta del presidente Franco Floris, ha deliberato di organizzare per il prossimo 16 maggio una giornata nazionale di raccolta cibo per i nostri amici a 4 zampe a cui hanno aderito tutte le sezioni operative di Accademia Kronos della provincia di Savona

Chi volesse aiutarci può telefonare al n. 331 8369495”.