Coronavirus: da lunedì il Comune di Taggia proverà a riaprire con termoscanner all'ingresso e accesso solo su appuntamento

Da lunedì è prevista la riapertura parziale anche del municipio di Taggia. Nelle scorse ore la giunta ha deliberato una variazione di bilancio da 23mila euro dedicata alla riapertura in sicurezza della casa comunale.



Dal 4 maggio, i cittadini potranno accedere al comune soltanto previo appuntamento. L’amministrazione ha stanziato questa somma per poter far rientrare parte del personale degli uffici, applicando un vero e proprio piano d'emergenza, per consentire l'accesso e sbarrare l'ingresso al Coronavirus.



Un protocollo condiviso con il medico del lavoro e con i sindacati, per stabilire come poter lavorare in sicurezza, applicando comportamenti precauzionali, a partire dal rispetto delle misure di distanziamento sociale, passando per l'uso di gel disinfettante e mascherine. Tutto questo si integra con l'acquisto di termoscanner per l'ingresso in Comune, paratie in plexiglass per separare le scrivanie, cassetti di vetro attraverso cui far passare documenti e molto altro.



Con l'applicazione di queste nuove regole, la Casa Comunale potrà provare a riaprire, dopo la chiusura imposta dalla prima metà di marzo. Dalla prossima settimana, rientreranno al lavoro circa il 50% dei dipendenti comunali, gli altri invece continueranno a lavorare in modalità smartworking o a turnazione.



Oltre a questo, rimarrà un controllo stringente sulle persone che chiederanno di accedere alla casa comunale. Requisito fondamentale sarà l'aver ottenuto un appuntamento dagli uffici, meccanismo che permetterà anche di regolamentare ulteriormente i flussi d'accesso evitando qualsiasi tipo di assembramento di persone all'interno. Quindi, nel caso si abbia bisogno di andare in municipio il primo passaggio, dal 4 maggio, sarà prendere contatto con il personale passando dal centralino comunale al numero telefonico 0184/476222.