Coronavirus: con la nuova ordinanza a Vallecrosia riaprono spiagge e cimiteri

Libero accesso alle spiagge dalle 6 alle 22 e, sempre nello stesso orario, possibilità di praticare la pesca sportiva e/o ricreativa in mare, in modo individuale lungo la ‘battigia’ oltre la riapertura al pubblico del Cimitero comunale dalle 10-12 e dalle 15-18: i frequentatori potranno accedervi individualmente e con l'uso obbligatorio dei dispositivi di protezione. Sono alcuni punti della nuova ordinanza emessa dal Comune di Vallecrosia a seguito delle ultime disposizioni di Governo e Regione.

Per svolgere le attività suddette e per accedere agli esercizi commerciali, posta, banche ed ogni altro luogo chiuso in cui è previsto l'accesso generalizzato di persone, è stato confermato inoltre l’uso obbligatorio di mascherina e guanti. I parchi e giardini pubblici rimarranno chiusi e rimarrà il divieto in tutte le aree verdi pubbliche dell'utilizzo delle zone attrezzate con strutture ludiche e dell'impiantistica sportiva.



