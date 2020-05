Sanremo: parte il servizio d’asporto del Ristorante Ulisse

Il ristorante Ulisse non aspetta il mese di giugno per riaccendere i fuochi della cucina, ma grazie alla possibilità offerta dalla delibera regionale ha avviato il servizio d’asporto.

Lo chef non propone un menù completo, ma offre ai clienti la possibilità di scegliere fra diversi piatti, che magari a casa non vengono preparati spesso e con facilità.

Per questa settimana si parte dalle preparazioni classiche come il risotto di mare e la zuppa di pesce, passando per i gettonatissimi gamberi e fritto misto di pesce e per finire alle specialità dello chef come i ravioli con carciofi e gamberetti o la sogliola alla mugnaia.

Tutto ovviamente preparato con ingredienti di grande qualità e massima freschezza come nello stile della proposta gastronomica del ristorante e per questo motivo la prenotazione deve essere fatta il giorno prima.

Per informazioni e prenotazioni si può telefonare ai numeri +39 0184 670338 o +39 329 8793315

Scrivere una mail a info@ristoranteulisse.com, tramite il sito alla pagina dedicata alle prenotazioni o tramite la pagina facebook.

Il ristorante Ulisse, che fa parte della Guida Ristoranti della Tavolozza, si trova a Sanremo in via Padre Semeria, 620 telefono: +39 0184 670338 e +39 329 879 3315