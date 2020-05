Sanremo: riprogrammati a novembre dal Teatro Ariston gli spettacolo previsti per domani e sabato

Il teatro Ariston di Sanremo ha riprogrammato gli spettacoli annullati a causa dell’emergenza Coronavirus.

Quello di Paolo Conte ‘50 years of Azzurro’ previsto per domani sera, si svolgerà venerdì 6 novembre alle 21.15. Quello di Giuseppe Giacobazzi ‘Noi, mille volti una bugia’, previsto sabato sera è stato riprogrammato per sabato 28 novembre alle 21.15.

I biglietti già in possesso saranno validi per la nuova data, mantenendo la stessa fila e posto, senza bisogno di effettuare alcun cambio e procedura. Maggiori informazioni su https://aristonsanremo.com/riprogrammazionespettacoli.