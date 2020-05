Attualità |

Piatti tipici cucinati in diretta e vini locali protagonisti a '2 ciapetti con Federico'. Rivedi la puntata di ieri

Molti i commenti giunti in diretta dal pubblico che, essendosi preparato con gli ingredienti che erano stati comunicati in precedenza, hanno cucinato a casa in contemporanea con gli Chef in trasmissione.

Una serata che ha rappresentato un vero tuffo nel territorio tra piatti tipici e vini locali. La puntata di ieri sera di '2 ciapetti con Federico' ha visto infatti la partecipazione di ristoratori del ponente ligure, che in 30 minuti circa hanno realizzato in diretta due proprie proposte, e di produttori di vino che ne hanno suggerito gli abbinamenti. Alla trasmissione condotta da Federico Marchi, che può essere rivista in podcast tramite il video presente in questo articolo, hanno preso parte lo Chef Paolo Quartero de Il Gabbiano di Alassio che ha cucinato un rombo chiodato, e Vincenzo ed Alessandro Chef e Sommelier del Ristorante A Grillo di Imperia che hanno invece presentato un piatto di orecchiette speciali. In videocollegamento anche i produttori di vino Massimo Lupi (Cantina Lupi) e Alex Berriolo (Berry and Berry). Il commento tecnico sui vini è stato affidato ad Andrea Li Calzi autore della rivista Lavinium. Molti i commenti giunti in diretta dal pubblico che, essendosi preparato con gli ingredienti che erano stati comunicati in precedenza, hanno cucinato a casa in contemporanea con gli Chef in trasmissione. Alcuni di loro hanno anche inviato in redazione le loro foto che saranno pubblicate sulla Pagina Facebook di '2 ciapetti con Federico'. Guarda la trasmissione: Vi invitiamo a mettere mi piace alla pagina Facebook "2 ciapetti con Federico" dove troverete anticipazioni e commenti: https://www.facebook.com/2ciapetticonFederico "2 ciapetti con Federico" ha anche un suo profilo Instagram https://www.instagram.com/2ciapetticonfederico/?hl=it

