Sanremo: intervista a Carmen Russo (1983)

Negli anni '80 la showgirl Carmen Russo era una ballerina molto apprezzata, in particolare dal mondo maschile. Numerosi i suoi ammiratori, anche per le coreografie dirette dal ballerino Enzo Paolo Turchi. Sanremo era una delle città preferite di Carmen Russo e il Teatro Ariston era per lei una splendida cornice per i suoi spettacoli. Roberto Pecchinino, l'ha incontrata nel suo camerino prima della serata con lo spettacolo “Stars On Donna Carmen”.









Carmen Russo, la showgirl di "Drive-in", fondatrice di una scuola di danza a Palermo, diventata mamma a 53 anni. Nata a Genova il 3 ottobre 1959 sotto il nome completo di Carmela Carolina Fernanda, ha iniziato la sua carriera come modella anche se ben presto passerà al cinema, con lo pseudonimo di Carmen Bizet.

"La città delle donne" di Federico Fellini è il suo film d'esordio. Da lì, una carriera tutta in ascesa.

Negli anni '80, viene considerata un vero e proprio sex symbol per via anche di alcuni servizi realizzati per Playboy e Playmen. In questo periodo, incontra anche il suo futuro marito, il coreografo Enzo Paolo Turchi.

Tante le sue apparizioni in tv, fra queste quella in "Drive in" nel 1983 dove viene apprezzata non solo per le sue doti artistiche ma anche per la sua prestanza fisica.