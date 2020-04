Oltre l'emergenza Coronavirus, da Badalucco il Sindaco Orengo "Opportunità di rinascita dei piccoli paesi nei confronti delle grandi città" (Video)

L'entroterra e la fase 2, anche a Badalucco l'amministrazione comunale fa i conti con questo momento. Ne abbiamo parlato con il sindaco Matteo Orengo nell'ambito dell'emergenza Coronavirus, una crisi non solo di natura sanitaria ma anche sociale ed economica.



Ci eravamo sentiti poco più di un mese fa, per capire come i piccoli borghi stessero affrontando le prime fasi dell'emergenza cos'è cambiato da allora? “Abbiamo preso consapevolezza della gravità della situazione. - sottolinea il primo cittadino - All'interno del mio comune la gente si è comportata in maniera corretta e responsabile per cui non abbiamo avuto grosse difficoltà per assembramenti o controlli. C'è stata una grande prova di responsabilità o serietà. Abbiamo avuto dei contagi dovuti da fattori esterni. Essendo un paese a pochi chilometri dal mare, abbiamo molte persone che lavorano sulla costa e in case di riposo piuttosto che in centri ospedalieri. I casi di contagio in paese nascono prevalentemente da queste due situazioni. C'è stato anche un contagio di persone che non avevano attività lavorativa al di fuori del comune ma devo dire che per fortuna è tutto limitato e controllato”.



“Con la dott.ssa Viviana Lo Blundo che ringrazio per il grande lavoro che sta facendo, ci sentiamo anche due volte al giorno per fare il punto della situazione, sia per i casi di positività che di influenza. Stessa cosa facciamo anche con il comandante della nostra stazione Carabinieri. Abbiamo il controllo della situazione. - sottolinea - e adesso più passano i giorni e aumentano le belle giornate e il dovere di stare in casa diventa una voglia di poter uscire ed incontrare altre persone. Non è ancora il momento presto lo sarà con tutta una serie di misure che si dovranno rispettare. Adesso è il tempo di fare questo ultimo sforzo”.

“Tengo a ringraziare alcuni imprenditori che si sono prodigati in una gara di solidarietà per noi e tutta la valle Argentina - aggiunge il primo cittadino - dove ci sentiamo una zona unica ed omogenea. Ringrazio il Pane di Triora, la famiglia Roi per olio e olive, la famiglia Faraldi per il latte e Walter Lagorio di Uno Gas che ci ha riempito di derrate alimentari di ogni tipo. E' doveroso ringraziarli perchè hanno dimostrato vicinanza alla nostra comunità oltre ad un grande cuore e spirito di solidarietà”.



In questo momento di emergenza, avete avuto molte richieste per i bonus alimentari? “Abbiamo avuto una trentina di persone che hanno fatto richiesta. Ci siamo organizzati dando buoni per generi alimentari del valore di 30 euro a persona a settimana. Dando loro la possibilità di fare spesa nelle attività del nostro paese. Oltre a questi buoni alimentari abbiamo creato un conte corrente con un fondo raccolta emergenza Covid-19 per affrontare quelle situazioni che non vengono coperte dai buoni alimentari come il pagamento di una bolletta, o l'affitto o situazioni più complesse. Abbiamo fatto una raccolta in collaborazione con gli esercizi commerciali per avere una spesa sospesa”.



“Molti dei nostri concittadini per dignità e riservatezza hanno preferito non fare domanda per i buoni alimentari - osserva il Sindaco - e così a quelle persone che sono state identificate da noi o dai vicini o dai parenti, abbiamo fatto delle borse con alimenti e le abbiamo lasciate attaccate alle porte delle case. Un atto di amore verso quelle persone. In questo momento chiunque può essere in difficoltà. Molte persone hanno perso il lavoro o hanno dovuto chiudere la propria attività. Persone che hanno mutui o figli da mantenere e non hanno entrate. E' un momento difficile dal punto di vista sanitario ma è difficilissimo dal punto di vista economico. Credo che sarà un momento che ci ricorderemo per tanti anni e credo che le ferite di oggi difficilmente si rimargineranno in poco tempo. Ci saranno persone che troveranno proveranno difficoltà economico sociali e umane famigliari per un bel po' di tempo”.



Badalucco come affronterà la Fase 2, ovvero la ripartenza? “Non si sa di preciso come sarà la fase 2. Siamo amministratori e siamo stati chiamati a gestire qualcosa di diverso e ci troviamo a dover gestire la più grande emergenza dal dopoguerra. Noi come tutti gli altri siamo bombardati da informazioni, consigli, normative che molte volte sono in contraddizione le une con le altre. E' difficile fare delle scelte perchè si rischia di sbagliare. Aspettiamo con ansia questa Fase 2. Ho letto una bella intervista dell'arch. Stefano Boeri e anche lui ribadiva - per noi piccoli paesi, il post fase 2 può essere un'opportunità incredibile di rilancio. Oggi vedere un concerto o un'opera di teatro è uguale sia a Badalucco che a Milano con l'unica differenza che a Milano sono chiuso in un appartamento mentre qui a Badalucco ho l'orto o l'uliveto. Credo che rilanciando questo progetto e facendo rete con altre realtà italiane potremo davvero avere una vera fase di rinascita per i piccoli paesi nei confronti delle grandi città dove oggi i vantaggi sono ridotti a zero e gli svantaggi sono enormemente più grandi di quelli che abbiamo noi”.



“Credo e spero - conclude il sindaco Matteo Orengo - che questo possa diventare il punto zero, l'inizio di una nuova fase nella quale il nostro stile di vita e la qualità della vita possa davvero fare la differenza. Lo scrittore Mauro Corona diceva che un giorno magari ci ritroveremo a doverci produrre il cibo e il sistema di riscaldamento. Noi nella valle Argentina ed in tutto l'entroterra, in tutta la provincia italiana, siamo in grado di produrci il cibo e non abbiamo necessariamente bisogno delle grandi catene di distribuzione. Siamo in grado di poterci riscaldare. Partiamo con una situazione di tranquillità e serenità che non tutti hanno e che mi auguro possano trovare un giorno da noi”.