Coronavirus: la solidarietà si può stampare in 3D, da Taggia passando per Massa Carrara la storia di una donazione particolare

Come si può dare forma alla solidarietà? Stampandola. In effetti è proprio quello che è successo quest'oggi con la consegna di numerose visiere monouso, stampate in 3D e donate alla rianimazione dell'Ospedale di Sanremo, prima linea nella riviera dei fiori per la lotta al Covid-19 e alla Croce Verde Arma Taggia.



Un'iniziativa resa possibile grazie ad un'idea di Luca Napoli, giovane geometra di Taggia e volontario presso la Croce Verde Arma Taggia, insieme ai ragazzi della FabLab di Massa Carrara, un collettivo di appassionati di questa tipologia di stampa. Il gruppo di maker toscani è diventato famoso a livello nazionale per aver stampato in un mese oltre 2mila oggetti utili ai sanitari impegnati nell'emergenza. Con la stampa 3D oggi si può realizzare un po' di tutto, come visiere, ma anche salvaorecchie, DPI medici, valvole per la respirazione.



Dal momento che le visiere, così come altri dispositivi di protezione individuali, sono difficili da trovare, Napoli ha pensato di stamparli in 3D sfruttando alcuni modelli visti online. Così il tabiese è entrato in contatto con FabLab Massa Carrara e la sua campagna di raccolta fondi 'Adotta una bobina' (LINK). Con il costo di una bobina, circa 20 euro, si possono stampare circa 50 visiere e con il denaro raccolto i maker possono continuare nella loro opera di solidarietà. Un rappresentante di FabLab venuto a conoscenza delle intenzioni di Napoli, si è subito messo a disposizione fornendogli le visiere già pronte. Si tratta di oggetti che erano in esubero, realizzati per fronteggiare l'enorme richiesta arrivata al gruppo di Massa Carrara, da tanti sanitari che lavorano ogni giorno in mezzo all'emergenza.



“Proprio l'essere volontario in Croce Verde e l'emergenza mi hanno spinto a cercare una soluzione, di fronte al costo esorbitante raggiunto dai DPI, oltre alla difficoltà nel poterseli procurare. - racconta Luca Napoli - Ringrazio questi ragazzi che da perfetti sconosciuti sono diventati amici di vecchia data, dimostrando collaborazione totale verso il raggiungimento di questo importante obiettivo. L'unione di intenti tra persone fisicamente molto distanti ma unite dalla rete, è uno degli aspetti migliori di questa emergenza".



"Adesso, sto ricevendo tantissime richieste da amici, persone che conosco in ambito sanitario ma anche commercianti che mi chiedono di realizzare questi dispositivi. Non chiedo nulla ed è un modo per fare del bene. Del resto superata la fase emergenziale degli ospedali, ora bisognerà aiutare tutti. Mi piacerebbe se questa iniziativa spingesse altre persone che stampano in 3D in zona a seguire questa strada e chi lo sa magari potremo fare sistema anche qui da noi per fare del bene” - ha concluso Luca Napoli.