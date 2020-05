Varo dell'ultima campata del ponte di Genova: Di Muro (Lega) "Giornata storica, orgoglioso di essere stato relatore del Decreto"

“Il varo dell’ultima campata del nuovo ponte sul Polcevera conferma, agli occhi del mondo, l’efficacia del modello Genova. Oggi è una giornata storica, risultato di un grande lavoro svolto in sede parlamentare, di ascolto del territorio, delle Camere di commercio, delle associazioni e delle imprese”.

Lo ha detto l’Onorevole ventimigliese Flavio Di Muro, commentando la cerimonia di oggi per l’innalzamento dell’ultima campata del ponte di Genova. “Sono orgoglioso di essere stato il relatore del decreto Genova alla Camera – prosegue - un provvedimento che, grazie alla tenacia dell’allora viceministro Rixi, ha portato risorse immediate a un territorio, Genova e la Liguria, gravemente danneggiato dal crollo del Morandi. Con il decreto Genova sono arrivate risorse a chi ne aveva bisogno per ripartire, alle famiglie e alle imprese, in tempi certi e celeri. Stesso modello ora è necessario per poter far vincere la guerra al Covid-19 e far ripartire l’economica del nostro Paese”.